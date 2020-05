Přestupy v extralize ONLINE: Podpis pro Dynamo, udrželo ruského obra | iSport.cz

17:45

PŘÍCHOD - Očekávaný pikantní přestup byl potvrzen. Brankář Petr Kváča podle již dřívějších spekulací po sezoně strávené v Třinci opouští poslední mistry extraligy a míří do konkurenčního Liberce. Dvaadvacetiletý rodák z Brandýsa nad Labem se domluvil s Bílými Tygry na smlouvě s délkou trvání do 30. dubna 2022 a možnou následnou jednoletou opcí. Gólman už se zapojil do individuální přípravy řízené klubem. „Jsme rádi, že Petra můžeme přivítat v naší organizaci. Je to mladý brankář s velkým potenciálem, který již ukázal v extralize. V brance má dobrý pohyb, je soutěživý a věříme, že má všechny předpoklady být u nás ještě lepší,“ řekl liberecký kouč Patrik Augusta.