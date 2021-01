Přestupy v extralize ONLINE: Rachůnek se vrací do Varů, Svačina do Vítkovic

8:30

PŘESTUP - Zkušený útočník Vladimír Svačina po konci v Pardubicích bez angažmá dlouho nebyl. Vrací se do známého prostředí, do konce sezony 2021/22 by měl působit ve Vítkovicích. Podle klubového webu by měl nastoupit již do pátečního duelu s Mladou Boleslaví. Více čtěte ZDE >>>