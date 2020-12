Přestupy v extralize ONLINE: Roman se vrací, bude hrát v Pardubicích

13:05

KONEC V KLUBU - V Pardubicích končí brankář Daniel Vladař. Ten, stejně jako řada dalších, míří zpět do Ameriky, kde ho čeká kemp Bostonu Bruins. "Chtěl bych poděkovat za to, jak jste mě vzali mezi sebe. Zároveň chci oznámit, že se balím a odlétám do Ameriky. Přeji vám šťastné a veselé svátky a zároveň klukům přeji jen to nejlepší do zbytku sezony a do budoucích let. Doufám, že to nebylo naposledy, co jsem oblékl pardubický dres," uvedl Vladař ve videu, ve kterém se loučí s fanoušky Pardubic.