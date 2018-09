Nový plzeňský kapitán Gulaš: Už teď lituju rozhodčí! Co říká na mrazivý los?

Jak se plzeňský tým proměnil?

„Všichni hráči, co odešli, byli lídři týmu, dá se říct. Určitě to byla ztráta, troufnu si tvrdit, že kluci, co je nahradili, do týmu zapadli velice dobře a potvrdili, že jsou roli kvalitních a zkušených hráčů, která se od nich očekávala. Partu uvnitř týmu máme skvělou, což je strašně důležité. Nejde ani o to, jak kvalitní hráče někdy máte, ale jak ten tým táhne spolu. To jsme potvrdili minulou sezonu a na to bychom chtěli určitě navázat. Udělali jsme dobrou partu, která hraje jeden za všechny, všichni za jednoho.“

Skončil Petr Kadlec, nicméně přišli jiní ostřílení hráči jako Václav Nedorost, přoinejmenším při rozjezdu pomůže Jiří Novotný. Je dobře, že vůdčí pozice nebude jen na vás a Ondřeji Kratěnovi?

„V kabině je plno starších kluků, kteří k tomu vždycky mají co říct, což je jenom dobře. Nikdy nedělá dobrotu, když v šatně mluví jen jeden hráč, mělo by jich na to víc. Tím, že přišel Venca Nedorost a taky Jirka Novotný, tak ten impulz do týmu je skvělej. Mladší kluci mají možnost mít vedle sebe hráče, kteří něco dokázali, vidí, jak pracují v tréninku. A to je pro ty mladší strašně důležitá věc.“

S oběma jihočeskými krajany Nedorostem a Notovným jste v CHL dokonce nastupoval v jednom útoku. Napadlo by vás to někdy?

„Je úsměvné, že jsme se sešli takhle tři Budějičáci, ještě ke všemu velmi dobří přátelé. Je to příjemná věc. Kdyby mi někdo řekl před deseti lety, že si zahrajeme ve společné lajně za Plzeň, tak se budu smát.“

Převzal jste funkci kapitána. Cítíte větší zodpovědnost?

„Na sobě ani moc ne. A jak jsem říkal, zkušených se nás v mužstvu najde víc. Svoji roli na ledě znám a budu se ji snažit naplnit podobně, jako v minulé sezoně. K tomu mám ještě jiné povinnosti, trošku se to rozšíří, protože jsem po Petru Kadlecovi dostal céčko na dres.“

Jak se připravujete na případné rozpravy s rozhodčími?

„Už teď rozhodčí lituju. (směje se) Oni samozřejmě vědí, že jsem v zápase emotivnější, jakmile padne první buly, přehodím na úplně jinou kolej. Ale vážně: už jsem se o tom bavil s trenérem. V tomhle směru budu muset asi trošku polevit a uklidnit se. Nerad bych škodil týmu nějakými blbými fauly nebo zbytečnými trestnými minutami.“

Začínáte doma s Libercem, potom jedete do Brna, následně hostíte Spartu, po ní míříte do Vítkovic. To je hodně těžký los. Nemrazí vás z něj?

„Bavili jsme se o tom už při Lize mistrů. A už během ní jsme začali takovou svoji soutěž, abychom se na ty zápasy připravili. Chtěli jsme uspět a hlavně venku se na to připravit. Jsem rád, že se nám to povedlo a že jsme se trochu uklidnili a utvrdili v tom, že máme sílu. Když potvrdíme výkony z předešlých zápasů, tak by to mohlo být dobré.“

V Jyväskylä jste vyhráli 6:2, v Luganu 3:2, kdy jste inkasovali až v závěru. Takže myslíte, že jste soupeře spíš postrašili?

„To nevím, to se zeptejte spíš jich. My se chceme koukat na sebe, v těch zápasech jsme měli velice dobré věci, až na některé momenty to bylo fakt slušně odehrané, trenér nás pochválil. Takže to znamená, neuhýbat z téhle cesty a navázat na to vstupem do sezony.“

Bylo taky hodně důležité, že nerozhodovala jen jedna lajna?

„Přesně tak. První nebo čtvrtá, všichni hráli skvěle, hrozně rád jsem byl i v těch momentech, kdy se nám třeba nedařilo držet puk na holích, ale hráli jsme skvěle do obrany, neinkasovali, dokázali jsme tzo udržet, i když jsme byli hodně pod tlakem. A to je taky důležité, jakmile tým zrovna není na koni: Udržet skóre bez gólu a potom do toho šlápnout. Tohle se nám přesně dařilo. A to je taky potřeba si udržet.“

