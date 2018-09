Unikátní ANKETA mezi hokejisty: Náš neoblíbený stadion i vítězný typ

GALERIE | Velká anketa mezi extraligovými hokejisty

Jak anketa vznikala?

Každý extraligový klub dostal anketní lístek s prosbou, jestli by ho mohlo vyplnit anonymně aspoň pět hráčů. Hlasy se pak sečetly a přepočítaly na procenta. V kategoriích „brankář“ a „hráč, kterého byste si vybrali do týmu“ muselo být pět hlasů vyřazeno, protože se odpověď netýkala následujícího extraligového ročníku. Velké poděkování zaslouží všechny kluby za ochotu, s jakou se do akce zapojily, i všichni hráči za ochotu se na anketě podílet. Podobný projekt funguje už několik let v NHL, kde na otázky odpovídá 500 hokejistů.

ANKETA: Kdo půjde do finále? Nejčastěji zní jména dvou klubů 1080p 720p 360p REKLAMA