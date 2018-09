Máme sílu, budeme zase vyhrávat, věří litvínovský veterán Hübl

Video k článku 720p REKLAMA Litvínov - Zlín: Hübl vrátil domácím dvougólový náskok, 3:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Před rokem jste na první branku čekal deset kol, tentokrát jste se dočkal poměrně brzy. Je to pro vás úleva?

„Tohle ve svém věku už nějak neřeším, abych pravdu řekl. Až to tam padne, tak to padne. Většinou, když se v tom člověk nějak rejpe, tak to navíc trvá déle. Jestli dám gól teď, nebo až v desátém kole, hlavně, ať vyhráváme a ať ta sezona je úplně jiná než třeba ta předchozí.“

Zatím výkony vypadají solidně, jistě vás těší i šest bodů. Prožíváte vstup, jaký jste si přáli?

„Vstup máme dobrý, ale je to teprve druhý zápas. Těžko se dá něco hodnotit. Musíme takhle makat dál, bojovat. Já věřím, že tým je natolik silný, že vyhrávat budeme. Když budeme plnit všechno, co po nás chtějí trenéři a co jsme si připravovali, tak budeme úspěšní.“

V minulé sezoně jste ještě po dvanácti kolech měli šest bodů jako teď. Máte tedy dobrý pocit?

„Je lepší, když se dobře vykročí, ale jak říkám, je to teprve druhé kolo, což nic neznamená, po pátém to může být zase obráceně. Takže nelítat nahoře, hrát pořád stejně. Ta kvalita tady je a my to ukážeme. Nepolevíme, jdeme si za nějakým cílem.“

Byl jedním z rozhodujících momentů zápasu, že když se soupeř přitáhnul na gól, dokázali jste pokaždé odpovědět? Svědčí to taky o tom, že tým má větší sílu, protože v minulém ročníku jste takhle hodně zápasů ztráceli?

„Myslím, že jo. Sami vidíte, že se ty góly navíc rozdělují do všech formací. Je lepší, když máte čtyři lajny schopné dát gól, než když se to hraje na jednoho, dva hráče, čeká se, že každý dá pětadvacet gólů. Dneska je hokej takový, že už to moc nejde. Čím je tým silnější a vyrovnanější, tím hůř se proti němu hraje.“

V zádech máte po roční odmlce opět Jaroslava Januse. Proti Zlínu předvedl několik těžkých zákroků. Takže spokojenost?

„Paráda. Už v Boleslavi předvedl, že je výborný gólman, teď to potvrdil. Už v přípravě to bylo znát. Věřím, že nás potáhne a hodně nám pomůže.“

Jak hodnotíte výkon 16letého Jana Myšáka, se kterým vy a František Lukeš nastupujete v jednom útoku?

„V pohodě. Sedá si to víc a víc, tentokrát jsme měli víc šancí, víc ze hry než posledně v Boleslavi. Tam to naší lajně úplně nevyšlo, ale myslím, že se to bude zlepšovat.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:41. Kubát, 15:28. Matoušek, 36:27. V. Hübl, 55:37. J. Mikúš, 58:15. D. Tůma Hosté: 33:17. J. Ondráček, 54:42. Šlahař Sestavy Domácí: Janus (Hanuljak) – Hunkes, Baránek, Sörvik, Kubát, L. Doudera, Ščotka, Šesták – Petružálek, J. Mikúš, J. Černý (A) – Myšák, V. Hübl (A), F. Lukeš – D. Tůma, Gerhát, Trávníček (C) – Jurčík, M. Hanzl, Matoušek. Hosté: J. Sedláček (Štůrala) – Freibergs, Ferenc, Nosek (A), Žižka (C), Valenta, Řezníček, Gazda – Kubiš (A), Fořt, J. Ondráček – E. Kulda, Werbik, Poletín – Šlahař, Fryšara, Herman – Popelka, P. Sedláček, Karafiát. Rozhodčí Pavlovič, Pražák – Pešek, Špringl Stadion Zimní stadion Ivan Hlinky, Litvínov Návštěva 5 725 diváků