Zaráží mě, že si kluci víc nevěří, říká Kýhos po mizerném startu Boleslavi

Sok se brání, prohrává na střely, musí blokovat jednu ránu za druhou, jenže sbírá body. Jak Litvínov (4:3), tak Karlovy Vary (4:0) partu nového šéfa týmu Michala Vondrky převezli. A do toho přichází tandem držitelů šestibodového lupu. Ostrava a pozítří venku mistrovské Brno. „Zabereme, jsem si jistý,“ nepochybuje trenér Vladimír Kýhos.

Od Boleslavi se očekával razantní start. Máte ještě klid na práci?

„Já myslím, že jo. Nepociťuju, že by se něco dělo. Ani si nemyslím, že je důvod k panice. Nemáme body, ale výkon tam je. Nehrajeme hrůzostrašně, to kdybych řekl, jen bych kluky hanil a neodpovídalo by to skutečnosti. Do šancí se dostáváme, schází nám však klid, puky se k nám neodráží. Musíme tomu jít víc naproti.“

Jak jste kabinu nakopával po dvou porážkách?

„S klukama jsme si všechno potřebné ukázali. Když si vezmete první zápas s Litvínovem, hrozně nás trápilo neproměňování šancí. Proto jsme prohráli. Gólovek bylo požehnaně, měli jsme tlak, ale góly nepřišly. A bohužel naše chyby naopak soupeř potrestal. V bleděmodrém to probíhalo poté ve Varech. Z první třetiny jsme sedmnáct minut strávili u domácích v pásmu, ale pak se dopustíme dvou hrubých individuálních chyb a prohráváme o dva góly. Já jinak klukům nemám prakticky co vyčíst, mají nasazení, chtějí moc, ale přechází nám to v chyby. V obranné práci máme mezírky.“

Zarazilo vás to? Příprava probíhala v pohodě.

„No právě. Před sezonou se nám neobjevil jediný signál, který by upozornil na konkrétní problém. Žádný soupeř nás neprověřil tak, že bychom si mohli říct: Aha, na tomhle musíme ještě zapracovat. Nebyl důvod na něco se extra zaměřovat. Výsledky jsou to trochu kruté, ale musíme se s nimi vyrovnat.“

Kabina je v klidu, anebo se jí prohnala bouřka?

„Nepanikaříme. Ale jeden paradox tu přece jen vnímám. Jakmile dostaneme branku a cítíme, že se věci nevyvíjí tak, jak potřebujeme, dostaví se skleslost. A není to úplně nový poznatek. Potvrdil mi to i Michal Vondrka, který měl stejný pocit z Boleslavi, ještě když proti ní hrál.“

Také mi přijde, že nejde o úplně nový jev. Jakmile nevychází plán A, jakoby hráči přestávali věřit, že může vyjít ten záložní a že lze vybojovat výsledek dřinou, vůlí…

„Přesně tak. Michal říkal, že na Bolce viděl, jak na ni padá deka, když inkasovala. Zaráží mě, že kluci nevěří víc svým schopnostem. Přitom je tu dost zkušených hráčů, zápas pokaždé končí po šedesáti minutách a ne každou minutou, kdy dostaneme gól. Víra se najednou vytrácí. To je smutný a musíme to změnit.“

Otázka zní, jak?

„Kluky hecujeme, pracujeme na psychice. Faktem je, že to tu trvá delší dobu a nevím, čím to je, neumím si to úplně vysvětlit.“

Spoléháte hodně na Michala Vondrku, že vám s kabinou pomůže a přetvoří si ji k obrázku svému?

„Určitě na něj spoléhám. Z toho důvodu jsme si ho sem vzali. Michal zatím nebodoval, ale touhle optikou na něj nemůžeme nahlížet. On maká na tréninku, v zápase, všechno dělá na sto procent, je pozitivní, pomáhá klukům. Góly přijdou, až se dostaneme do trochu větší pohody. Pro něj je to také nové prostředí, jiní spoluhráči, v Chomutově byl na něco zvyklý, tady je zase jiný systém a styl hokeje. Než si to sedne, chvíli to trvá.“

Budete měnit gólmana? Slovinci Krošeljovi úvod sezony zrovna nevyšel.

„V pátek začne Pavel Kantor. Tím nechci říci, že by Gašper měl vinu na našich výsledcích. Ale s Litvínovem si nesáhl puk a měl za zády dva kusy. Jeden dostal do prázdné brány a druhý z perfektně provedeného nájezdu. Ale půjde Pavel, nějaký impuls se vždycky musí udělat.“

Takže jsou vaši hráči dostatečně ponaučeni před klíčovým víkendem?

„Jsem přesvědčený, že ano. Na tréninku jsme na tom dělali, ale v zápase už na to budou sami. Do něj to musí přenést. Není to nic složitého, maximální důraz do brány, tlačit se a tlačit se. Podívejte se na Kometu, jak všechno rve do branky, zavezou puk dovnitř za každou cenu, po rozích už se nehraje. Potřebujeme vletět do třetiny, narvat to na branku a u ní operovat. Tenhle recept se vám vždycky vyplatí.“

Přijíždí k vám šestibodové Vítkovice. Sami cítíte, že je to zápas, v němž zkrátka musíte?

„Netvrdím, že kluci Litvínov a Vary podcenili, ale když k vám přijedou dvakrát vítězné Vítkovice a pak jedeme do Brna, které taky dvakrát vyhrálo, budou automaticky ostražitější a přece jen jinak nastavení. Jen mě mrzí, že jsme po neděli museli čekat na další kolo až do pátku.“

Vadí vám, že zkraje sezony nejsou vložené úterky?

„Je to škoda. Začátek sezony by měl mít tempo. Takhle jsme začali v pátek a v neděli a pak přijde pět dní pauza. Kdyby mělo být po mém, dám minimálně první dva týdny úterý, pátek, neděle, aby se mančafty dostaly do herní pohody a až pak to nechal zvolnit. Není šťastný začít dvěma zápasy ve třech dnech a pak mít skoro týden volno. A pak, až se nakupí zranění, najede se na tři zápasy týdně. Nad tím by se někdo mohl zamyslet.“