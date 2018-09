Myšák chce jít Nečasovou cestou. Jak dopadli další mladí hráči v extralize?

Jako kluk chodil na tréninky spíš z donucení, hokej mu zpočátku prý nevoněl. I to se změnilo. Jan Myšák dnes patří k největším talentům svého ročníku, po jihlavském Tomáši Chlubnovi a českobudějovickém Pavlu Novákovi byl v předchozí sezoně nejlepším střelcem reprezentační šestnáctky.

Před novou sezonou podepsal v Litvínově čtyřletou smlouvu. Krušnohorský klub díky němu může narazit na další zlatou žílu vynikajících útočníků, které přímo vychoval nebo tudy v minulosti prošli: Vladimír Růžička, Petr Klíma, Petr Rosol, později Reichel, Martin Ručinský, Josef Beránek, Robert Lang, Jan Čaloun, Lukáš Kašpar, Pavel Rosa...

V mladším dorostu nasázel Myšák naposledy za dvanáct zápasů 41 gólů a dalších 30 přidal ve starším. Může osvěžit zatuchlou slávu litvínovské mládeže, jeho nástup se dá považovat taky za dobrý marketingový tah. V předchozích letech se v „Cheze“ moc neurodilo. Výrazněji se do mužstva prosadil vlastně jen Kristián Reichel, který dnes působí v zámoří.

Myšáka si v týmu pečlivě připravili, není pod silným tlakem, neleží na něm ani zodpovědnost slavného příjmení. „Řekl si o to svými výkony. Ve starším dorostu udělal tolik bodů, že přeskočil kategorii juniorů a posunul se přímo mezi dospělé. Patří k velkým talentům Litvínova a českého hokeje vůbec,“ vysvětlil kouč Milan Razým, proč mladíka s mřížkou zabudoval do základu. Tenhle žolík ho mile překvapil už v přípravě. „Zkusili jsme ho a pak si řekli, že mu dáme šanci. Zařadili jsme Honzu ke zkušeným, výborným hráčům, kteří mu hodně pomáhají. Může se leccos naučit.“

Litvínov - Zlín: Hübl vrátil domácím dvougólový náskok, 3:1 720p REKLAMA

„Ptáte se každý zápas,“ opáčil Viktor Hübl po nedělním vítězství 5:2 nad Zlínem na dotaz reportéra ČT ohledně spolupráce s mladým litvínovským klenotem. „Ale sedá si to, tentokrát jsme měli víc šancí a víc ze hry než posledně v Boleslavi. Tam to naší lajně úplně nevyšlo, ale myslím, že se to bude zlepšovat,“ hodnotil čtyřicetiletý útočník, který by klidně mohl být Myšákovým otcem. Díky němu si po asistenci na gól zapsal mladík první bod a tribuny poprvé skandovaly jeho jméno.

Jako si v Brně donedávna hýčkali Martina Nečase pod patronací Martin Erata, staly se Myšákovými mentory v Litvínově o generaci starší ikony Viktor Hübl a František Lukeš. Vědí, co prožívá. „Pomáhají mi hodně. Poradí, co mám dělat, povzbuzují, řeknou pár uklidňujících slov, ať nejsem nervózní. V Boleslavi tedy byla nervozita dost velká, ve druhém zápase už vůbec,“ usmíval se Myšák, který časem může napodobit talenty, jako jsou Nečas nebo Zadina.

V Mladé Boleslavi až na sedm posledních minut sehrál celý zápas, skok do extraligy je pro hráče jeho věku přece jen jako po čtvrtce zaběhnout míli. V Litvínově už dostal velký prostor, jen na přesilovky místo něj s Hüblem a Lukešem chodil František Gerhát.

SESTŘIH: Litvínov - Zlín 5:2. Severočeši uzmuli druhou výhru v řadě 720p 360p REKLAMA

Sám není úplně tvůrce hry, dosud hlavně střílel góly. Předvedl několik akcí, nerozlučné a sladěné dvojce opor jen nedělal křoví, i když nebyl tak nápadný. To ovšem vyplývá spíš z jeho mládí, nezkušenosti, možná i snahy se ukázat a pokud možno nic nepodělat. Myšák se toho nebál, snažil se hrát, stíhal v bruslení. Jen byl někdy ještě zbrklý či nepřesný, jednou mu ve slibné pozici puk přeskočil hůl. „Ještě musím potrénovat, no,“ vyhrkl velmi bezprostředně.

Šestnáctiletý Pavel Zacha dal první gól za Liberec při svém prvním extraligovém střídání, ve 44. vteřině utkání v Třinci. Rostislav Olesz v osmnácti poprvé naskočil za reprezentaci. Jan Myšák není uměle vyhnaná rychlokvaška, naznačuje, že ho čeká velká budoucnost, jednou se může stát hvězdou. Nebo taky nemusí, jak ukazují případy jiných zázračných dětí.

„Záleží jen na něm, jak se bude kariéra vyvíjet, protože to nebude mít jednoduché, stojí to spoustu dřiny. A držet se na špici po dobu třeba dvaceti let bude hodně těžké. Může se stát ještě spousta věcí,“ uvedl Robert Reichel, který nedělní utkání taky navštívil.

Myšák by rád napodobil Nečase, ke kterému má věkem blíž. Pro draft bude způsobilý v roce 2020. „Tihle mladí kluci mě teď víc táhnou, protože můžu jít stejnou cestou jako loni,“ svěřil se Myšák.

GALERIE | Nejmladší hráči v extralize