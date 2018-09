Boleslav dál rozdává dárky. Musíme se už kopnout do zadku, velí Klepiš

Nejdříve darovaná výhra Litvínovu, pak propadák na ledě zatím jinak nepříliš výrazných Karlových Varů, v pátek další výbuch doma s Vítkovicemi. Bruslaři přitom v každém utkání dokázali soupeře přestřílet minimálně o osm pokusů na branku, po Pardubicích jsou druhým nejvíce střílejícím týmem v soutěži. Jenže nemají ani bod.

Jak hodnotíte smolný zápas? Ještě v 55. minutě jste vedli…

„No, smolný… Těžko říct. Z těch tří zápasů, co jsme odehráli, zatím asi herně nejlepší. Hráli jsme ale jen 55 minut a jak je vidět, tak to nestačí. Musíme hrát celou dobu. Ještě k tomu jsme nedali vyložený šance, v koncovce jsme špatný a nedůrazný. Proto jsme prohráli.“

Byla špatná produktivita zapříčiněná i Patrikem Bartošákem? Ten předvedl opět výborný výkon.

„Myslím, že oba gólmani chytali dobře. Samozřejmě nechci snižovat jeho kvality, ale my se s koncovkou trápíme. Máme šance, máme vyložený šance, ale nejsme schopný to tam dorvat. Samozřejmě chytal dobře, ale chyba je v nás.“

Koncovka vás nicméně trápí od začátku sezony, přitom jste každého soupeře přestříleli, dokážete si vytvořit tlak. Co s tím?

„První dva zápasy jsme začali tlakem, deset minut jsme je k ničemu nepustili, ale dostaneme gól a vždycky se sesypeme. Hra odejde a zatím si nedokážu vysvětlit, čím to je.“

Za špatnými výsledky stojí i řada individuálních chyb. Proti Vítkovicím jste po jedné z nich musel faulovat, soupeř vyrovnal a dostal se zpátky do zápasu.

„Jasně že chyby děláme, hlavně i v přesilovkách. V každém zápase jsem udělal i já chybu, že z toho buď bylo vyloučení, nebo jeli sami. Musíme se toho vyvarovat. Hlavně musíme dát všichni hlavu mezi ramena, kopnout se do zadku a nakopnout to o trošku víc. Každý může ještě víc, než hraje.“

Vy sám jste prožil velmi zajímavý večer, dal jste krásný gól, předtím vás trefil puk do krku. Co se tam přesně stalo?

„Krásný nevím, ale zaplaťpánbůh za něj, ale nestačilo nám to, to je smutný. To že mě trefili do krku, to se stane, byla tam tečovaná střela. Naštěstí budu mít jen nějaký lehký otok, ale nic vážnýho.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 34:56. Klepiš Hosté: 54:37. Trška, 55:57. Kucsera, 58:22. D. Květoň Sestavy Domácí: Kantor (Krošelj) – Hanzlík (C), Bernad, Němeček, Pláněk, Dlapa, Kurka – Šťastný, P. Musil, Klepiš – Látal, Žejdl (A), Orsava – Pacovský (A), Skalický, Vondrka – P. Kousal, Najman, Martin Procházka – Pabiška. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Hrbas, Baranka, Šidlík, de la Rose, Výtisk (A), Trška – Szturc (A), O. Roman, Tybor – Olesz (C), Lev, Schleiss – Dej, Mahbod, D. Květoň – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal. Rozhodčí Hejduk, Bejček – Ondráček, Špringl Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 2519 diváků