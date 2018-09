Ocelář Doudera o třineckém trápení: Musíme si to srovnat v hlavách

Byl to souboj, který jeden tým nasměroval ke klidu. Toho druhého k prohloubení problémů. V nich se ocitl Třinec, Bílí Tygři uspěli 4:1. „Budeme muset rychle urvat nějaké body,“ dobře ví Doudera.

Co říkáte na nevýrazný vstup do extraligy?

„Nejsme s tím spokojení. To určitě ne. Musím říct, že nám i los přál, neměli jsme nejtěžší soupeře. Ale bohužel jsme to nezvládli. Budeme muset dotahovat. V pátek jedeme do Hradce, v neděli do Brna. Budou to těžké zápasy. Ale i tak budeme muset urvat nějaké body.“

Co vám schází?

„Nedáváme góly, máme jich hrozně málo. Proti Liberci jsme dali jenom jeden při přesilovce, při hře pět na pět nic. Takže to je pak těžký venku vyhrávat.“

Dostáváte sami sebe pod tlak, že? I díky velkému očekávání…

„Člověk nemůže číst noviny, tam nás pasují do role favoritů. Ale každý tým se na nás chce vytáhnout, připravuje se na nás. My se s tím musíme popasovat, srovnat si to v hlavách. Začít každý zápas od nuly, na sto procent. Věřit, že se to obrátí.“

Co v takovou chvíli pomůže?

„Musíme hrát celých šedesát minut. Koncentrovat se, bojovat. Musíme všichni táhnout za jeden provaz. Věřím, že se to otočí.“

Vnímáte, že je v kabině už nervozita?

„Po lídrech se samozřejmě chce, aby bodovali, aby mužstvo táhli. Bohužel teď to moc nelepí, nedáváme góly, ale musíme pracovat na sto procent při trénincích a věřím, že se to otočí. Máme hodně zkušené mužstvo. V tom problém nebude.“

Tým je plný ostřílených hráčů, takže i to může být výhoda? Že matadoři vědí, jak z toho ven?

„Každý hráč v týmu je důležitý. A podává dobré výkony. Doufám, že si to sedne a bude to dobrý.“

Co podle vás rozhodlo zápas v Liberci, který jste prohráli 1:4?

„Asi druhá třetina. V ní jsme docela tlačili, ale nedali jsme z toho gól. Potom jsme ho naopak dostali po chybě. Ten nás zmrazil. Soupeř odskočil, my jsme měli hloupá vyloučení a už to bylo hotový. Liberec si to pohlídal.“

