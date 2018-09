Neprůstřelný Pavelka vychytal Třinec: Nikdo se tady na nic nevyprdne

Video k článku 720p 360p REKLAMA Mountfield HK - Třinec: Pavelka čaroval a i přes dvojnásobné oslabení udržel čisté konto VŠECHNA VIDEA ZDE

Ve třetí třetině jste přežili dvouminutové oslabení 3 proti 5. Šlo o klíčový moment zápasu?

„Říká se, že když tohle ubráníte, neměli byste prohrát. Vedli jsme v tu chvíli 1:0, vydrželi a pak přidali další gól. Musím pochválit kluky za to, jak hráli obětavě, lehali do střel. Když už na mě něco proletělo, na střelu jsem viděl.“

Pro vás to je třetí nula v extralize. Dá se brát jako nejtěžší?

„Dá, proti Třinci jsem prožil extraligový debut, Adamský mi v něm dal tři góly. Takže jsem rád, že to teď dopadlo takhle. Je to pro mě i nejcennější nula v extraligové kariéře.“

V zápase vám třikrát pomohla i tyč. Měl jste kliku?

„Konečně. V prvním zápase na Spartě jsem si vybral smůlu, nějak to tam kolem mě vždycky proletělo. Proti Třinci mi to ťuklo do tyček. Nejdůležitější je ale ten týmový výkon a tři body.“

Celkem jich máte po 6 zápasech 14, to je nejlepší vstup klubu do soutěže. Není to tak trochu nadplán, když se tým v létě tak změnil?

„To bych neřekl, vždycky chceme vyhrát. Je dobře, že jsme po tom úvodním zápase na Spartě najeli na vítěznou šňůru a celý tým poctivě pracuje dopředu i dozadu. V každém zápase jsme byli lepší, začaly nám tam padat góly a na prvním místě je týmový výkon, soudržnost. Tohle jsou věci, které nás zdobí. Nesmíme hlavně polevit, zápasů nás čeká ještě hodně.

Cítíte, jak Mountfield s každým zápasem, roste? Přijde mi, jako byste svému náročnému hokeji víc a víc věřili, že funguje.

„Je dobře, že všichni rychle pochopili, co po nás trenéři chtějí a plní to, starší hráči i mladí kluci. Nikdo se na nic nevyprdne, každý dělá, co má a pak přichází výsledek. Myslím, že takhle náročně nikdo v lize nehraje. Měli jsme těžkou letní přípravu, začali jsme skvěle, teď jen pokračovat.“

Kromě skvělého pohybu je potřeba vypíchnout u Hradce i brankáře. Daří se vám i Brandonu Maxwellovi. Není ale těžké usednout po super zápase zase na lavičku?

„Je začátek, Brandon chytal na Spartě minule velmi dobře, tým podržel. Tohle je na trenérech, jsem rád, že se zatím točíme a pak se časem rozhodne, kdo začne chytat víc. Druhý na sobě pak bude muset pracovat, aby byla konkurence. Budu dělat všechno pro to, abych týmu pomohl.“

Když oba chytáte dobře, cítíte, jak se vzájemně tlačíte nahoru?

„Oba pracujeme poctivě, to je asi základ. Brandon má k tréninkům skvělý přístup, a to samé platí pro zápasy a já se z něj snažím taky vzít to nejlepší. Chci, abychom byli dobrá dvojice pro tým, ať je tam jeden, nebo druhý i abychom měli dobrý vztah. Pak v nás bude mít celý tým důvěru.“