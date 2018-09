Růžička zažil nejhorší porážku. Doslova katastrofa, láteřil asistent

Takovou ránu na lavičce ještě neschytal. Trenér Vladimír Růžička včera prožil s chomutovskými Piráty naprostý zmar, když před zraky vlastních diváků musel skousnout krutou porážku 2:9 od Plzně, za kterou se blýskl čtyřgólový střelec Vojtěch Němec. Pro Chomutov je to nejvyšší prohra v nejvyšší soutěži, pro ostříleného kouče to znamená největší výprask v trenérské kariéře. Horší vstup do sezony – 5 proher – strůjce dvou titulů mistrů světa nikdy nezažil.