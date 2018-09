První třetinu jsme chrápali, řekl Petružálek. Pak Litvínov nakopnul

Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Karlovy Vary - Litvínov 3:4p. Domácí přišli o vedení a berou jen bod VŠECHNA VIDEA ZDE

Zdálo se, jako by až vaše snížení na 2:3 dokázalo Vervu nakopnout, že šla za body a ještě zkusila něco udělat se zápasem, který se pro vás nevyvíjel dobře. Vidíte to podobně?

„Souhlasím. A tohle se mi líbí na sportu a na hokeji. Čtyři zápasy jsme hráli výborně, jednoduše, všechno. Tentokrát, nechci říkat, že to bylo podcenění, ale první třetinu jsme celý tým chrápali, začali dělat něco úplně jiného, než dosud. Nohy nám nešly, snažili jsme se každý vymýšlet až moc. Až ten kontaktní gól nás nastartoval. Jsem rád, že jsme to nevypustili, výborně zase zachytal Jaro (Janus), to je hlavní náš stavební kámen, na něm stojí naše výsledky. V neděli to musí být mnohem lepší, mnohem jednodušší. Ale jsem strašně rád za ty dva body.“

Čím to bylo, že jste měli tak špatný nástup? Už v úvodních třetinách přišla špatná rozehrávka a obrovská šance domácího Jakuba Fleka. Proč to tak dlouho nelepilo?

„Jsme lidi, nejsme stroje. Jeden to vypustí, na to se naváže další, pak se to valí jako sněhová koule. V tom, jak už jsem řekl, je hokej tak krásný, že žádný tým nedokáže 52 zápasů dělat přesně to samé. Nám se to málem vymstilo, ale ve třetí třetině jsme se najednou k té jednoduchosti vrátili.“

Určitě prospěla změna před třetí třetinou, kdy se k vám přesunuli Trávníček s Gerhátem. Díky vašemu útoku Verva stáhla dvoubrankovou ztrátu, útok evidentně ožil...

„O tom je hokej. Byl to nový impulz, trenér to tak cítil, takže lajny prohodil. Vytěžili jsme z toho dva body. Určitě to pomohlo, nám to jako první lajně vůbec nejezdilo, nic nám nevycházelo. Tohle bylo výborné a otočilo se to v podobě dvou gólů, jimiž jsme srovnali na 3:3.“

Karlovy Vary hýřily pohybem, bojovaly, vyzařovala z nich chuť, ovšem nakonec rozhodla vaše větší šikovnost a hokejovost, co říkáte?

„Oni mají asi nejlíp bruslící tým v extralize. Bylo to proti nim strašně těžké. Nedávali jsme puky za ně, oni nám to otáčeli, přesně, co chceme hrát my, tak hráli oni na nás. Ve třetí třetině se nám to podařilo zlomit, dva body bereme v prodloužení, ale pro nás mají cenu tří.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:12. Stloukal, 26:48. Flek, 39:22. Kohout Hosté: 10:06. Myšák, 45:32. Petružálek, 48:38. Trávníček, 61:04. V. Hübl Sestavy Domácí: F. Novotný (Závorka) – Sičák (A), L. Vágner, Podlipnik, M. Rohan, Kovačevič, Šenkeřík, Plutnar – T. Rachůnek, Balán (A), Flek – O. Beránek, Gríger, Kohout – Lapšanský, Skuhravý (C), T. Mikúš – Gorčík, Kverka, Stloukal. Hosté: Janus (Hanuljak) – Baránek, Hunkes, Kubát, Šesták, Ščotka, L. Doudera, Romančík – J. Černý, J. Mikúš, Petružálek (A) – F. Lukeš, V. Hübl (A), Myšák – Trávníček (C), Gerhát, Matoušek – D. Tůma, M. Hanzl, Jurčík. Rozhodčí Hradil, Kika – Pešek, Špůr Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 4545 diváků