Vejmelkův návrat do extraligy: Každý se chce nad námi vytáhnout

Jaké bylo postavit se po deseti měsících do branky v extralize?

„Bylo to pro mě těžší, protože jsem v extralize dlouho nechytal, navíc takhle těžký zápas. Bylo to pro mě fakt těžké, musel jsem se do toho rychle dostat, naštěstí jsem byl dobře připravený. Škoda, že jsme to neurvali na nájezdy, ale celkově naše hra nebyla optimální, jak bychom chtěli. Na nedělní zápas musíme něco změnit, něco si říct a hrát trošku jinak.“

Pardubice byly v utkání střelecky aktivnější, co chybělo Kometě?

„V první třetině jsme byli zaskočení a nehráli jsme, co jsme si řekli před zápasem. Pak byl o přestávce trošku vítr v kabině, řekli jsme si, že musíme hrát jednoduše, víc střílet. To se zlepšilo, ale pořád to nebyl tlak, který bychom potřebovali. Bohužel jsme nedali gól na 2:0, byť jsme mohli, šance jsme si vytvořili. Oni srovnali na 1:1, hra byla otevřená, bylo to o chybě, nakonec to bylo 2:2. A nájezdy už jsou loterie, výsledek asi odpovídá průběhu hry.“

Mladá Boleslav přijela minulý týden do Brna bez bodu, Pardubice taky nezachytily začátek sezony. Bylo na obou soupeřích znát, že potřebují bodovat?

„Je jasné, že každý se nad námi chce vytáhnout. Každý se namotivuje ještě o něco víc než na kohokoliv jiného. My ale musíme hrát svoji hru, to jsme v Pardubicích celých šedesát minut neplnili, tam byl kámen úrazu. Jen kvůli tomu máme jeden bod.“

Pardubice v úvodu druhé třetiny otočily skóre i zásluhou Petra Sýkory. Kudy vám proklouzla jeho střela?

„Prošlo mi to kolem tyče, mezi rukou a betonem. Natahoval jsem se po sporné situaci, kdy spadli dva hráči u mantinelu. Chvilku jsem si myslel, že rozhodčí bude vylučovat jejich hráče, proto se celá hra zastavila. Pardubice pak využily chvilky, kdy jsme v obraně nebyli tak pozorní. Petr tam byl úplně sám, takže měl čas se podívat, kam bude střílet. Tohle je jeho pozice, dokáže z tohoto místa dát víceméně pokaždé gól.“

Chystal jste se na něj speciálně?

„Nedá se chystat na někoho takto konkrétně. Samozřejmě víme, že je střelec a většina akcí se hraje na něj, ale v zápase jsou různé situace a gól může dát kdokoliv. Nedá se nachystat na konkrétního hráče.“

Kdy vám při hře dojde, že pálí zrovna Sýkora?

„Jako gólman musím mít přehled, kde kdo stojí, takže jsem věděl, že tam někde bude. Nechystal jsem se na to ale nijak konkrétně. Věděl jsem, že je tam on, ale víc jsem to neřešil.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 41:39. Bubela, 46:23. P. Sýkora, . Kusý Hosté: 23:57. Köhler, 48:53. Barinka Sestavy Domácí: Kacetl (Klouček) – Cardwell, Wishart, Hrabal, Miromanov, Čáslava, Budík – Vondráček, Bubela, Rolinek – Treille, Marosz, Kusý – P. Sýkora, Poulíček, Perret – Dušek, Venkrbec, T. Svoboda – Mandát. Hosté: Vejmelka (Langhamer) – D. Mikyska, Mikuš, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka – Kašpar, P. Holík, Zaťovič – R. Zohorna, Hruška, Plášek ml. – Karabáček, Nahodil, Mallet – Köhler, L. Čermák, Dočekal. Rozhodčí Hodek, Úlehla – Frodl, Komárek Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA Návštěva 8788 diváků