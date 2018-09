Kacetl o hře Pardubic: Musíme být jako buldoci a nepustit kostičku!

Jak se vám vlastně jde do zápasu s vědomím, že tým dá před vámi maximálně dva góly a gólman nesmí moc povolit?

„S Kometou to zase tak bylo, dali jsme dva góly, ale první dvě třetiny to bylo s nulou. Na druhou stranu, říkal jsem to klukům v kabině, byli jsme lepší tým, celou dobu se nám dařilo Kometu tlačit. Chybělo štěstí, aby nám to tam někde propadlo. Komeťáky tedy musíme taky pochválit, hráli hrozně obětavě a zblokovali hodně střel. Je těžké hrát na jeden dva góly, ale nemůžete na to myslet, během chvilky se to může otočit. Musíme v to věřit.“

Není těžké si nepustit do hlavy, že jak dostanete víc jak dva góly, může být konec?

„Tlak je na vás vždycky, jste gólman, od toho tam jdete do branky, abyste nic nepustili. Bývá to tak, že někdy přijde část sezony, kdy se střelecky nedaří. V minulé sezoně jsme třeba dávali gólů pak dost, ale začátek jsme taky nechytli. Neřešil bych to. Jo, je to těžký, že gólů nedáváme tolik, ale musíte s tím žít. A chtít to zlomit jako s Brnem.“

SESTŘIH: Pardubice - Kometa Brno 3:2sn. V nájezdech rozhodl Kusý 720p 360p REKLAMA

Rval se tým víc oproti zápasům s Litvínovem a na Spartě?

„Jo, byli jsme zarputilejší a agresivnější. Víc jsme bruslili, tohle mají být ty Pardubice. Jak se říká, nesmíte pustit kostičku. Za každým pukem si jít jako buldok.“

Cítíte úlevu, že máte dva body a v tabulce se nad vámi nezvětšuje propast?

„Jsou to ale taky jenom dva body a teprve druhé vítězství. Nepřeceňoval bych ho, musíme pořád hrabat. Určitě nám ale tenhle zápas ukázal, kudy na to. Kometa je silný soupeř a je vidět, že i se silnými týmy dovedeme hrát. Nesmí nám ve hře chybět zarputilost.“

Pardubice - Kometa Brno: Kusý to udělal výborně, v samostatných nájezdech rozhodl o bodu navíc pro Dynamo 720p 360p REKLAMA

Pardubice - Kometa Brno: Radost domácích netrvala dlouho, Barinka vyrovnal na 2:2 720p 360p REKLAMA

Pardubice - Kometa Brno: Sýkora to trefil z první a obrátil vývoj utkání, 2:1 720p 360p REKLAMA

Pardubice - Kometa Brno: Vyrovnáno! Bubela nasměroval kotouč přesně mezi betony Vejmelky, 1:1 720p 360p REKLAMA

Pardubice - Kometa Brno: Köhler z předbrankového prostoru dorazil kotouč do sítě, 0:1 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 41:39. Bubela, 46:23. P. Sýkora, . Kusý Hosté: 23:57. Köhler, 48:53. Barinka Sestavy Domácí: Kacetl (Klouček) – Cardwell, Wishart, Hrabal, Miromanov, Čáslava, Budík – Vondráček, Bubela, Rolinek – Treille, Marosz, Kusý – P. Sýkora, Poulíček, Perret – Dušek, Venkrbec, T. Svoboda – Mandát. Hosté: Vejmelka (Langhamer) – D. Mikyska, Mikuš, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka – Kašpar, P. Holík, Zaťovič – R. Zohorna, Hruška, Plášek ml. – Karabáček, Nahodil, Mallet – Köhler, L. Čermák, Dočekal. Rozhodčí Hodek, Úlehla – Frodl, Komárek Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA Návštěva 8788 diváků