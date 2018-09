Holaň v nájezdech věřil Kusému: Je to hajzlík, který se z ničeho nepodělá

Proč jste poslal na nájezdy Denise Kusého?

„Hrál za nás přípravu, má samozřejmě ještě nějaké rezervy, ani v Litoměřicích se mu úplně nedařilo. Ale má kolem sebe takovou auru... Dal jsem mu důvěru a on mi ji splatil. Takhle by to mělo vypadat.“

Má v sobě hokejovou drzost?

„Když to řeknu sprostě, je to hajzlík, který se z ničeho nepodělá. Není to jednoduché, naskočil do prvního zápasu, navíc zrovna proti Kometě. Ale snažil jsem se na něj být pozitivní, že tohle je jeho den. Jsem moc rád, jak tuhle těžkou situaci zvládl. Dáte mu na hrb tenhle moment, kdy tady jsou zkušení hráči a on se s tím skvěle popral. Uvidíme, jak to půjde dál, ale proti Kometě to zvládl.“

Pardubice - Kometa Brno: Kusý to udělal výborně, v samostatných nájezdech rozhodl o bodu navíc pro Dynamo 720p 360p REKLAMA

Změnil se oproti zápasu na Spartě u vašich hráčů v první řadě přístup?

„Možná to byl i strach, abychom se nepropadli v tabulce nějak moc hluboko. Od Sparty jsme si dělali mítinky, zvlášť centři, obránci, gólmani... Třeba to byl moment, kdy si všichni začali uvědomovat, že nejde k zápasům přistupovat tak, jak jsme přistupovali doma s Litvínovem, nebo právě na Spartě. Nezasloužili jsme si tam body. Mám zase výhrady, třeba jsme měli zablokovat střelu Michala Barinky na 2:2, neměla vůbec proletět k brance. Ale celkově to bylo lepší. Přesilovky se taky zvedly. Prohrávali jsme, jindy bychom se třeba sesypali, ale tentokrát mužstvo pracovalo velice dobře.“

Cítil jste, že impulzem může být i překopaná sestava, kde nezůstal kámen na kameni?

„Možná se to tak dá říct. Asi se nám to podařilo, před rokem jsme udělali něco podobného, když šel do akce brankář Milan Klouček a najednou se naše situace otočila k lepšímu. Kdyby to teď bylo to samé, byli bychom jenom rádi. Jsem trenér, který nebude sedět na zadku a čekat, co samo přijde. Na druhou stranu, když udělám změnu, musím být přesvědčený, že mužstvu pomůže.“

SESTŘIH: Pardubice - Kometa Brno 3:2sn. V nájezdech rozhodl Kusý 720p 360p REKLAMA

Pardubice - Kometa Brno: Radost domácích netrvala dlouho, Barinka vyrovnal na 2:2 720p 360p REKLAMA

Pardubice - Kometa Brno: Sýkora to trefil z první a obrátil vývoj utkání, 2:1 720p 360p REKLAMA

Pardubice - Kometa Brno: Vyrovnáno! Bubela nasměroval kotouč přesně mezi betony Vejmelky, 1:1 720p 360p REKLAMA

Pardubice - Kometa Brno: Köhler z předbrankového prostoru dorazil kotouč do sítě, 0:1 720p 360p REKLAMA

Pardubice - Kometa Brno: Treille faulován, Marosz z trestného střílení napálil pouze tyč 720p 360p REKLAMA

Mladý útočník Denis Kusý z Pardubic si při samostatném nájezdu krásně povodil brankáře Karla Vejmelku a zařídil Dynamu bonusový bod navíc







Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 41:39. Bubela, 46:23. P. Sýkora, . Kusý Hosté: 23:57. Köhler, 48:53. Barinka Sestavy Domácí: Kacetl (Klouček) – Cardwell, Wishart, Hrabal, Miromanov, Čáslava, Budík – Vondráček, Bubela, Rolinek – Treille, Marosz, Kusý – P. Sýkora, Poulíček, Perret – Dušek, Venkrbec, T. Svoboda – Mandát. Hosté: Vejmelka (Langhamer) – D. Mikyska, Mikuš, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka – Kašpar, P. Holík, Zaťovič – R. Zohorna, Hruška, Plášek ml. – Karabáček, Nahodil, Mallet – Köhler, L. Čermák, Dočekal. Rozhodčí Hodek, Úlehla – Frodl, Komárek Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA Návštěva 8788 diváků