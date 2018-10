Sparťan Pech: Že jsme někoho chtěli zranit? To snad nemyslí vážně

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:17. Beran Hosté: 19:52. Fryšara, 22:46. Popelka, 39:48. Poletín, 45:25. J. Ondráček, 49:59. Herman Sestavy Domácí: Machovský (51. Honzík) – Gregorc, Košťálek, Blain, Tomáš Dvořák, Kalina, Delisle – Říčka, P. Vrána (C), Kudrna – Buchtele, Klimek, Jarůšek – Kumstát, Pech (A), Forman – Smejkal, Sill, Černoch – Beran. Hosté: J. Sedláček (Štůrala) – Freibergs, Řezníček, Žižka (C), Gazda, Nosek (A), Valenta, Ferenc – Kubiš (A), Fořt, E. Kulda – Šlahař, Herman, J. Ondráček – Poletín, Fryšara, Karafiát – Werbik, P. Sedláček, Popelka. Rozhodčí Lacina, Pražák – Brejcha, Klouček. Stadion O2 arena, Praha 9 (Libeň) Návštěva 6 778 diváků

Jak byste zhodnotil zápas? Výsledek 1:5 asi odpovídá průběhu hry, že?

„Zlín vyhrál zaslouženě, byl v mnoha aspektech lepší. Byl pohyblivější, lépe bruslil, dobře si přihrával, vyhrával souboje. Na dnešní den musíme rychle zapomenout, z naší strany to nebyl povedený výkon.“

V čem byli Berani lepší?

„To není o nich, ale o nás. Musíme zlepšit pohyb. Stejně tak přesilovky, kdybychom se dobře hýbali, udrželi puk na hokejce a dobře si přihráli… Bohužel jsme jen házeli puk po sobě, honili jsme ho a byli jsme o dva, o tři kroky pozadu. Zlín to okamžitě otáčel, jak jsme byli pozadu, tak oni toho využili v přečíslení. Celý ten zápas byl špatný.“

Za stavu 1:2 jste se s Miroslavem Formanem dostali do velké šance, kterou vám však brankář Jakub Sedláček chytil. Byl to klíčový moment? Kdyby to bylo 2:2… Znáte to.

„Samozřejmě, mohl to být klíčový moment. Jak jsem byl blízko, tak jsem se snažil střílet nahoru. Bohužel to trefilo vyrážečku a odrazilo se to do ochranné sítě. Byla to moje chyba, rozmýšlel jsem se, kam to mám dát, rozhodl jsem se, že nahoru… Asi to čekal a my to nesehráli dobře. Potom jsme samozřejmě dostali dva góly v posledních vteřinách dvou třetin. Zlín byl aktivnější a hladovější po gólech.“

Jak moc byly právě ty góly do šatny zásadní?

„Nedá se říct, že zásadní. Spíš celý výkon nebyl dobrý z naší strany. Nenahráli jsme si puk, byli jsme ve všech soubojích pozadu a nevyhrávali jsme je. Zlín byl aktivní, dobře si nás hlídal, rychle dostával puk do středního pásma, kde byli dobře najetí hráči nebo si to dávali přímo na hokejky. My jsme na to neuměli zareagovat.“

Na konci zápasu přišla velká kaňka celého zápasu. Vaši spoluhráči vyprovokovali potyčku, celé to skončilo zraněným hráčem soupeře. Jak jste celou situaci viděl?

„Byl tam nějaký chumel před bránou, strašně rád bych věděl, jak se to stalo, bohužel nevím jak. Nikoho jsme tam ale neposílali, Uwe takový není. Ti kluci už tam byli několik buly. Vyšlo to ze hry… Ano, byli jsme frustrovaní, ale že by šel někdo někoho úmyslně zranit, to snad v dnešní době nikdo nemyslí vážně.“

Po zápase jste při podávání rukou dlouze diskutoval s Tomášem Žižkou. O čem jste se bavili?

„On byl zrovna ten, co na nás ukazoval prstem a nadával nám a trenérovi, že tam posílá hráče se prát. To vůbec nebyla pravda, ba naopak. Ještě jsme museli Honzu Buchteleho museli odvolat z ledu, sám trenér ho odvolával, aby nebyly na ledě šarvátky. Byl si vědom toho, co se může stát. Myslím, že to byl spíše úlet.“

