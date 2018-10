Drsná dohra K.O. na Spartě: Jiný záměr? Nechutné obvinění, opáčil Nedvěd

Zlín přijel do Prahy s jasným cílem. Přestřihnout šňůru tří porážek, zabrat a odrazit se z tabulkového sklepa. Proti Spartě se mu to povedlo. Hosté byli rychlejší, bojovnější, přesnější v zakončení. Z hlavního města si na Moravu odvezli jasné vítězství 5:1.

„Měli jsme nůž na krku, museli jsme vyhrát. V téhle lize se dá porazit každý, což jsme teď viděli. Měli jsme štěstí, které nám v posledních zápasech chybělo. Zásadní byly dva góly do šatny. Doufám, že nás to nakopne. Musí!“ věří brankář Jakub Sedláček, který z 32 střel soupeře pustil za záda jedinou.

Rozhodující byly dvě zlínské trefy „se sirénou“. Na konci první třetiny to bylo osm sekund před pauzou, na konci té druhé pak 13 vteřin před gongem.

„První dvacetiminutovku jsme byli malátní, přenechali jsme aktivitu Zlínu. Chtěli jsme se z toho oklepat, začít hrát aktivní hokej, ale bohužel jsme po pauze zase hned inkasovali. Soupeř byl lepší, výsledek bohužel odpovídá průběhu hry,“ komentoval utkání asistent trenéra Sparty Jaroslav Nedvěd.

Právě na pozápasové tiskové konferenci se pak mezi ním a hlavním koučem soupeře Robertem Svobodou strhla slovní přestřelka. Mohla za to situace z času 59:58. Kolem Sedláčkovy branky se strhla mela. Hráči vytvořili několik dvojiček a zblízka si povídali. Pak ale přišel nepochopitelný zkrat domácího forvarda Jiřího Černocha, který pěstí knockoutoval obránce Beranů Daniela Gazdu. Ten však o rvačku nestál. Nebránil se, úder nečekal.

„Mrzí mě, že utkání skončilo nesmyslnou zákeřností. Udělalo to kaňku na celkem pěkném zápase. Všichni se na to můžete podívat. Pokud zůstane hráč takhle ležet na ledě… tohle k hokeji nepatří. Věřím, že to určitě nezůstane jenom tak. Už jen ta skladba hráčů soupeře, kteří byli na ledě… asi to mělo jiný záměr,“ naznačil zlínský kouč Svoboda úmysl lavičky Sparty.

To si Nedvěd nenechal líbit. „Tenhle komentář nemá s hokejem nic společného. Cítím v tom obvinění, nebudu se k tomu vůbec vyjadřovat. Přijde mi ale nechutné a extraligy nedůstojné, aby si někdo dovolil obvinit soupeřova trenéra z toho, že nasadil nějakého hráče záměrně s takovým cílem. Možná tam hrála roli frustrace, nevidím do hlav hráčům. Na milion procent z naší strany žádný takový pokyn nepřišel. Je nechutné se o tomhle dál bavit,“ reagoval.

Sparťanský asistent rovněž odmítl, že by kdykoli vydal pokyn ve stylu: když máme prohrát, tak ať to soupeře aspoň bolí. „Já jsem to nezažil. V Americe, Rusku, Finsku, Bulharsku, nebo kdekoli jsem hrál. Nikde. Sám jsem takový pokyn nikdy nedal, ani jsem ho nedostal. Vůbec si nedovedu představit, že by to někdo udělal,“ kroutil hlavou.

Gazda zůstal na ledě dlouho ležet, nehýbal jsem. Na led okamžitě přiběhl lékař, zároveň také zdravotníci záchranné služby s nosítky. Těch nakonec nebylo třeba. Gazda se za pomoci spoluhráčů dopotácel na střídačku. Zlínští pak směrem k domácí lavičce pokřikovali, naznačovali úmysl.

Hodně vytočený byl hlavně útočník Sparty Jan Buchtele, který se k největšímu křiklounovi Tomáši Žižkovi nedostal jen díky včasnému zásahu rozhodčích. Právě se Žižkou po utkání při podávání rukou dlouho mluvil jiný forvard Sparty Lukáš Pech. „On byl ten, co na nás ukazoval prstem a nadával nám a trenérovi, že tam posílá hráče se prát. To ale vůbec nebyla pravda. Chtěl jsem si to s ním vyříkat,“ popsal.

Dnes či zítra by měl v záležitosti Černocha zaznít verdikt disciplinárky. Už v úterý Sparta doma hostí Karlovy Vary.

