SESTŘIH: Třinec - Pardubice 6:1. Oceláři rozdrtili Dynamo, zazářil Polanský

Pardubice nastoupily v Třinci bez Rolinka a čtyř obránců základní sestavy Čáslavy, Trončinského, Hrabala a Budíka, díky čemuž si premiérové starty v extralize připsali Daniel Kolář s Michal Pochobradský. Hosté si vypracovali i první šanci, ale Sýkora z mezikruží minul a poté převzali otěže hry Oceláři.

Po Martynkově střele zazvonila tyč a o minutu později Polanský uspěl v přesilové hře z dorážky. Po hezké kombinaci mohl zvýšit Werek, s forhendovým blafákem ale nevyzrál na Kacetla. Domácí přesto korunovali převahu druhým gólem. Martynek našel mezi kruhy Bukartse, který prostřelil brankáře Pardubic. Hosté se trápili i v 38 sekund trvající přesilové hře pět na tři, v níž Hrubce vůbec neohrozili.

Na začátku prostřední části zvýšila čtvrtá řada, která rozhodla poslední vzájemný duel obou týmů ve čtvrtfinále play off. Michal Kovařčík si sjel na ideálně načasovaný pas beka Krajíčka. V polovině zápasu po čtvrté inkasované brance přenechal Kacetl své místo Kloučkovi. Za gól ale v žádném případě nemohl. Puk se po střele Marcinka odrazil z druhé strany ke Gernátovi, který ho pohodlně doklepl do odkryté branky.

Hosté v závěru druhé třetiny snížili díky trefě Bubely, který našel z mezikruží volné místo pod vyrážečkou Hrubce. V dalším náporu je zastavila nedisciplinovanost. Trest na pět minut a do konce utkání obdržel za sekání Skokan, který nastoupil za Pardubice poprvé po příchodu z Chomutova. Jeho faul potrestali Adamský a Galvinš. Snížit mohl v oslabení Mandát, ale v přečíslení dvou na jednoho trefil tyč.

Ohlasy trenérů:

Marek Zadina (Třinec): "Pět sedm minut nám trvalo, než jsme se rozjeli. Pardubice měly v úvodu nějaké šance, chodily do nás. Uklidnili jsme se po prvním a druhém gólu, kluci si začali věřit a začali hrát velmi dobře. Pomohli jsme si přesilovkami, ze kterých jsme dali tři góly. Věděli jsme, že Pardubice mají problémy v obraně, tak jsme chtěli hrát aktivní hokej a to se nám od poloviny první třetiny dařilo. Jsme rádi za tři body, které nám včera (se Spartou Praha) utekly. Ale musím pochválit kluky, že oba zápasy zvládli ve vysokém tempu a hráli v nich velmi dobře."

Miloš Holaň (Pardubice): "Máme problémy se sestavou, vypadává nám jeden hráč za druhým a proti kvalitě Třince to dnes nestačilo na úspěch. I když hráčům toho nemůžu moc vytknout. Ti, co nastoupili bojovali a hráli na hranici svých možností. Možná mě mrzí, že jsme nevyužili žádnou přesilovku, ale to je i vlivem hráčů, kteří hrají oslabení za Třinec. Pár šancí jsme si v nich vytvořili, ale nevedlo to ke gólu. Čtrnáct střel je strašně nízká produktivita útočníků a znovu opakuju, že v té sestavě, v jaké jsme přijeli, to na kvalitu Třince nestačilo."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:34. Polanský, 16:33. Roberts Bukarts, 22:59. M. Kovařčík, 29:50. Gernát, 45:10. Adamský, 48:18. Galvinš Hosté: 35:49. Bubela Sestavy Domácí: Hrubec (Hamerlík) – Gernát, Krajíček (C), Galvinš, D. Musil, M. Doudera, Adámek – Roberts Bukarts, Marcinko, Martynek – Dravecký (A), Werek, Chmielewski – Adamský (A), Polanský, Svačina – Cienciala, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrňa. Hosté: Kacetl (30. Klouček) – Wishart, Miromanov, Holland, D. Kolář, Voženílek, Štindl, Bučko – Treille (A), Marosz (A), Vondráček – Mandát, Bubela, Skokan – Perret, Poulíček, P. Sýkora (C) – Dušek, Pochobradský, M. Kratochvíl. Rozhodčí Hribik, Sýkora – Ganger, Hanzlík Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400)