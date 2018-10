Mikušův únik gólem neskončil. Mířil jsem pod ruku, litoval obránce Komety

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Sparta - Kometa Brno 4:2, domácí otočili vývoj zápasu a radují se z výhry nad rivalem VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:21. Delisle, 33:44. Smejkal, 36:29. Blain, 38:20. Kumstát Hosté: 02:05. Köhler, 08:23. Mueller Sestavy Domácí: Machovský (Honzík) – Piskáček, Tomáš Dvořák, Blain, Kalina, Gregorc, Delisle, T. Pavelka – Smejkal, Černoch, Pšenička – Říčka, P. Vrána, Kudrna – Kumstát, Pech, Forman – Buchtele, Sill, Beran. Hosté: Vejmelka (Langhamer) – Barinka, O. Němec, Gulaši, Štencel, Malec, Mikuš, Bartejs – Zaťovič, P. Holík, Mueller – Kašpar, L. Čermák, Köhler – Plášek ml., Hruška, Mallet – Dočekal, Süss, R. Zohorna. Rozhodčí Hribik, Šír – Špůr, Ondráček Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 15 471 diváků

Proč dnes nestačil k výhře ani dvougólový náskok, který jste si vypracovali v úvodní třetině?

„První třetina nebyla z naší strany ideální, ale shodou okolností jsme dali dva góly. Ve druhé jsme trošičku polevili, až ve třetí jsme zase začali hrát, co jsme chtěli. Byl tam tlak, škoda, že z dorážek nepadl kontaktní gól.“

Za stavu 2:1 jste jel z trestné lavice sám na Machovského. Co chybělo ke gólu?

„Trvalo mi, než jsem si zpracoval puk tak, jak jsem potřeboval. Nakonec jsem to dal tam, kam jsem chtěl, pod ruku. Bohužel to gólmana trošku škrtlo a puk vyletěl zpoza ruky ven.“

Měla Sparta v úvodních dvou třetinách větší tlak do branky?

„Není to o tlaku. Měli přesilovku a pokaždé tam stojí nějaký hráč. Pak už je to jen o tom, jestli se nám podaří zblokovat střely, dnes bohužel ne. Oni výborně blokovali naše střely, nám se to tak dobře nedařilo.“

Po pátečním utkání s Libercem zmiňoval Ondřej Němec, že jste měli být nepříjemnější. Platilo to i dnes?

„Myslím, že tlak do brány byl dobrý, akorát jsme ve druhé třetině moc přehrávali akce, chtěli moc kombinovat, místo abychom stříleli a tlačili se tam jako ve třetí. Zápas nevyšel, ale je třeba se poučit do dalšího zápasu a začít tak, jak jsme dnes skončili.“

Na zápas přišlo přes patnáct tisíc diváků, na extraligu výborná návštěva.

„Atmosféra byla dobrá, děkujeme i našim fanouškům, že jich došlo tolik. Jsou výborní, povzbuzují nás všude, kam jedeme. Dnes byla téměř plná O2 Arena, to je vždycky radost hrát před takovou návštěvou.“

Ve Spartě jste hrál předchozí čtyři sezony, byl pro vás návrat emotivní?

„Ani ne. Před zápasem jsem nad tím trošku přemýšlel, ale jakmile jsem začal hrát, byl to pro mě od prvního střídání zápas jako každý jiný.“

Změnila se její hra pod trenérem Kruppem?

„Určitě, hrají teď takový ten modernější hokej. Jezdí nahoru dolů, vůbec neroztahují hru do stran. Hrají účelně, jednoduše, mají na to i typy hráčů. A podle výsledků musím říct, že se jim to zatím daří.“

