Sparťan pomáhá Slavii? Jen poslouchám šéfy, říká brankář Honzík

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Sparta - Litvínov 1:2. Rozhodl Hanzl, nahrál mu brankář Janus VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:35. Pech Hosté: 38:53. F. Lukeš, 51:06. M. Hanzl Sestavy Domácí: Honzík (Machovský) – Piskáček, Tomáš Dvořák, Blain, Kalina, Gregorc, Delisle, T. Pavelka – Smejkal, Černoch, Pšenička – Říčka, P. Vrána, Kudrna – Kumstát, Pech, Forman – Buchtele, Sill, Beran. Hosté: Janus (Hanuljak) – Suchánek, Hunkes, Baránek, Sörvik, Šesták, Ščotka, Romančík – F. Lukeš, V. Hübl, Petružálek – Trávníček, Gerhát, Myšák – Jurčík, M. Hanzl, J. Černý – Matoušek, Válek, Jícha. Rozhodčí Lacina, Jeřábek – Bryška, Lhotský Stadion O2 aréna

Poprvé v sezoně jste nastoupil od první minuty v brance Sparty. Dlouho to vypadalo na zdařilou premiéru, ta však nakonec docela zhořkla.

„Bohužel. Celý zápas jsem se ale necítil úplně špatně. Něco mě tam trefilo, pak to ale rozhodl takový nešťastný gól a stálo nás to zápas. Svět se ale nehroutí, v sobotu máme další zápas a budeme se chtít vrátit na vítěznou vlnu.“

Jak byste popsal rozhodující trefu Martina Hanzla?

„Byla tam klička přes hráče, pak střela na vyrážečku. Byl jsem si jistý, že to chytím. Už jsem se jen koukal, kde ten puk je. Najednou mi něco zezadu padlo na nohu, otočil jsem se a bylo to v bráně. Takové věci se stávají.“

Měl jste docela dost práce. Bylo to pro vás dobře?

„Jo, byl jsem rád, že tam nemusím 40 minut jen stát. Rychle mě zasypali, dostal jsem se do tempa. Bohužel to nestačilo k tomu, abychom vyhráli.“

Sparta - Litvínov: Hanzl se dočkal, jeho střela skončila za Honzíkem, 1:2 720p 360p REKLAMA

Šest zápasů jste už stihl odchytat za Slavii. Jaká je extraliga v porovnání s první ligou?

„Asi o něco rychlejší v některých situacích. Oproti první lize se ale můžete hlavně spolehnout na nějaký systém. V ní hraje spousta mladých, kteří jsou rozlítaní.“

Jak vnímáte svou pozici ve Spartě? Není to jako jinde, kde jsou dva brankáři peroucí se o místo, tady jsou karty rozdány jasně s tím, že vy jste náhradník Matěje Machovského.

„Beru to tak, že se každý den peru o svoji pozici. Musím to ukazovat každý den na tréninku, i když jdu chytat do první ligy. Vždy se snažím odchytat dobrý zápas, aby to nějak vypadalo, aby to mělo nějaký smysl. Když pak dostanu šanci ve Spartě, budu se jí snažit maximálně využít.“

Jak vnímáte fakt, že jako gólman Sparty vypomáháte rivalovi ze Slavie?

„Úplně normálně, žádný paradox v tom nevidím. Sparta mě tam posílá na střídavé starty a já jen poslouchám rozhodnutí svých šéfů a nevidím na tom nic špatného. Je to v Praze, pro obě strany je to asi dobré. Dál bych to nerozebíral.“

Sparta - Litvínov: Trávníček nenápadně udeřil Vránu do břicha, ten se těžce zvedal z ledu 720p 360p REKLAMA

Sparta - Litvínov: Emoce pracují, Forman se putil do Gerháta 720p 360p REKLAMA

SESTŘIH: Sparta - Litvínov 1:2. Rozhodl Hanzl, nahrál mu brankář Janus 720p 360p REKLAMA