Sparťan Buchtele mazal ztrátu v Hradci: Nebalíme to, i když prohráváme

Jste mistři obratů?

„Vypadá to tak, ale byli bychom radši, kdyby zápas měl jednoznačnější průběh, nebo šli do vedení dřív. Je ale určitě dobře, že jsme v tomhle silní, nezabalíme nic, ani když prohráváme. Zatím nám to vychází. Výborně nás navíc vždycky drží Matěj Machovský v brance. Neříkám, že soupeř nemá šance, ale když je má, on je pochytá.“

Svědčí to o psychické síle, nebo o dobré kondici, že závěry jsou vaše?

„Asi je to všechno dohromady. Když takhle otočíme už pár zápasů, jde to i z kabiny, jdeme si za tím a věříme si, že jsme schopni zápas zlomit na naši stranu. Ale nemusí to vycházet věčně, takže bych byl určitě radši, kdybychom příště vedli a zápas tak i dotáhli.“ (usměje se)

Obrat v Hradci nastartoval váš gól ve 41. minutě. Tolik jste byl nahecovaný, že je potřeba se ztrátou 0:2 něco udělat?

„Už ve druhé třetině jsme měli pár dobrých akcí a ke gólu nevedly. Říkali jsme si, že musíme hlavně vytrvat. Bylo tam i dost vyloučených a říkali si, že ve hře 5 na 5 jsme lepší. Pak se to ve třetí třetině potvrdilo, rychlý gól pomohl, mohli jsme Hradec ještě víc zatlačit. Nakopne to každý tým.“

Dá se říct, že nakonec zápas rozhodl Petr Koukal, který neudržel nervy?

„Dá, pro nás jedině dobře. Přesně jsem ten moment neviděl, jen jsem pak v šatně slyšel, jak se to celé semlelo. Přesilovka nám pomohla, nebudu říkat, že ne. Ale i kdyby nebyla, věřím, že bychom zápas dotáhli do vítězného konce.“

Ukazuje to právě na pevné nervy vašeho týmu? Působíte hodně koncentrovaně...

„Snažíme se co nejvíc soustředit na vlastní výkon a nenechat se rozhodit zbytečnostmi, vyplácí se to. Když budeme brečet, akorát nás to rozhodí z naší hry, což nemá cenu.“

Tohle bylo vidět při několika sporných situacích. Uwe Krupp vyskakoval pomalu metr vysoko na lavičce, vy jste drželi emoce na uzdě...

„Dělají to i pravidla, stejně nemá cenu se do ničeho míchat, pokud nejste asistent nebo kapitán. I kdybychom všichni křičeli, nepomůžeme si, vycákáme akorát energii. Na rozhodnutí stejně nic nezměníte.“

Vnímali jste to extrémní očekávání, které před sezonou Spartu provázelo?

„Je to každý rok, na Spartu se chce každý vytáhnout. Ale nebyly teď dobré roky, já vím, každý čekal, co bude, tím spíš, když přišel i zahraniční trenér. Lidi byli zvědaví, jak to bude vypadat. Zatím jsme na špici, snad to takhle půjde i dál.“

První místo, žádná kritika, co je ve Spartě všechno špatně. Je to teď sladký pohled na tabulku?

„My jsme na kritiku zvyklí, dostáváme kotel pořád. (usměje se) Sbíráme teď body s týmy kolem nás, což je důležité, rozdíly jsou mezi námi minimální. Stavíme teď další stupínky na sebe, tak to má být. Teď by to ještě chtělo, abychom do pauzy vyhráli dva zápasy a bude to úplně super.“

