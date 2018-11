Holík vítá Kašíka. Máme tři výborné gólmany, řekl centr Komety

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Kometa Brno - Pardubice 2:0. Dynamo se vrací z Moravy bez jediného bodu VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:17. Malec, 37:39. Zaťovič Hosté: Sestavy Domácí: Vejmelka (Langhamer) – Mikuš, O. Němec (A), Gulaši, Štencel, Malec, Schaus, Barinka – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Kašpar, L. Čermák (C), Köhler – Dočekal, Hruška, Mallet – Plášek ml., R. Zohorna, L. Horký. Hosté: Klouček (Kacetl) – Trončinský (A), Holland, Wishart, Cardwell, Děrvuk, Hrabal, Čáslava, Budík – Kusý, Marosz (C), Mandát – Treille (A), Bubela, Skokan – Perret, Dušek, Vondráček – Poulíček, M. Kratochvíl. Rozhodčí Hribik, Pešina – Jindra, Zika Stadion DRFG arena Návštěva 7 700 (vyprodáno) diváků

Rozjížděli jste se ztuha, první třetina nebyla výrazná. Souhlasíte?

„Akorát nepadly góly. Nějaký tlak jsme měli, ale moc jsme nestříleli. Pohybovali jsme se spíš po rozích. Ze hry jsme měli asi víc než Pardubice.“

Mohlo hrát v úvodu roli, že byla reprezentační pauza?

„To ne, my jsme se na zápas těšili. Samozřejmě to bylo těžké. Skončilo to jen 2:0, takže to bylo na góly vyrovnané. Pardubice hrají agresivně, všechno dohrávají. Vyměnily trenéra, takže zase něco změnily. Určitě jsou nepříjemné.“

Co říkáte na příchod gólmana Libora Kašíka, jehož dobře znáte ze Zlína?

„Když bude mít formu a bude v bráně, určitě nám dokáže pomoct. Záleží jen na něm, jak bude chytat. Nevěděl jsem, jak se jednání s ním vyvíjí. Jen mi pak napsal, když to bylo hotové.“

Brankářskou pozici máte luxusně obsazenou, že?

„Je to tak. Máme tři výborné gólmany. I minulý rok to tak bylo. Kdo bude chytat, to je na trenérovi, ne na mně.“

Vy už máte patnáct asistencí a jediný gól. Berete to?

„Já moc góly nedávám. Od toho jsou tady jiní. Ale byl bych rád, kdyby tam ta jednička nebyla. Ale důležité je, že se vyhrává.“

