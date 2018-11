Sparťan Voráček po 10 dnech proti „svým“: Kluci na mě něco pořvávali

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Sparta - Mladá Boleslav 3:5. Svěřenci Uwe Kruppa prohráli třetí domácí utkání v řadě VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:24. Košťálek, 31:01. Kudrna, 33:30. Blain Hosté: 17:39. Vondrka, 27:43. Pabiška, 44:16. Bernad, 57:01. Vondrka, 59:09. Vondrka Sestavy Domácí: Machovský (Honzík) – Tomáš Dvořák, Blain, Košťálek, Gregorc, T. Voráček, Delisle – Říčka (A), Pech, Kumstát – Jarůšek, Sill, Forman – Kudrna (C), P. Vrána, Buchtele – Beran, Smejkal, Pšenička – Rousek. Hosté: Krošelj (47. Groh) – Kotvan, Bernad, Hanzlík (A), Pláněk, Němeček, Kurka, Dlapa – Skalický, Klepiš (A), Vondrka (C) – Látal, P. Musil, Pacovský – Martin Procházka, T. Knotek, Šťastný – P. Kousal, Najman, Pabiška. Rozhodčí Šír, Hradil – Gebauer, Lederer Stadion Návštěva 7 910 diváků

Byl to pro vás zvláštní zápas?

„Chvilku jsem nad tím ještě odpoledne před zápasem přemýšlel, ale pak jsem se do toho snažil jít s čistou hlavou. Snažil jsem se myslet na to, že je to soupeř jako jinej. Samozřejmě jsem trochu věděl, jaké mají útočníci Boleslavi pohyby. Bohužel to nedopadlo. Udělali jsme tam pár chyb, když jsme nechali jejich hráče dorážet z předbrankového prostoru, na což jsme se připravovali a nechtěli jsme to dopustit. Bohužel na to mají šikovné hráče a prostě to tam docpali.“

Jak těžké bylo na ledě hledat správné hráče?

(usměje se) „Už nejsem úplně nejmladší. Neříkám, že jsem toho zažil dost, ale teď jsem ve Spartě, chci podávat co nejlepší výkony. Co přijde, nebo bude, to se uvidí. Určitě mi nedělalo problém najít spoluhráče, protože kluky tady znám, už jsem tu tři čtvrtě roku. V tom problém nebyl.“

Proběhlo nějaké hecování s ještě nedávnými spoluhráči?

„Na rozcvičce na mě kluci něco pořvávali, ale snažil jsem se soustředit na svůj výkon, co nejvíce to zjednodušit, protože jsem tady zase dlouho nebyl. Nechtěl jsem to klukům pokazit. Bohužel jsme prohráli. Musíme myslet zase dopředu.“

Dával jste trenérům nějaké reference o hře Mladé Boleslavi?

„Popravdě ani ne. Jen jakou hrají přesilovku. Bavili jsme se o Michalu Vondrkovi, že to tam střílí. Bohužel nám dal gól… (usměje se) Jinak se mě jen ptali na pár věcí, ale všechno to měli zanalyzované, takže ani nic nepotřebovali.“

Překvapila vás Boleslav něčím?

„Nepřekvapila, oni hrají pořád stejně. Hodně vytahují dva útočníky a nastřelují dlouhé přihrávky, to tam chtěli trenéři znovu zavést. Věděl jsem, co očekávat. Splnili to a vyhráli.“

Sparta se drží na špici tabulky, Mladá Boleslav si naopak prošla výsledkovou krizí. Bylo to nějak znát i po návratu do kabiny Sparty? Byla nálada pozitivnější?

„Nálada byla určitě lepší, ale na to se člověk nesmí koukat, protože jednou to je tak, pak se prohraje jeden zápas a nálada není ideální. Po pauze jsme chtěli vyhrát, ale nemáme moc času na přemýšlení, máme další zápas a doufám, že ho zvládneme.“

Ze strany Sparty bylo ve hře až příliš nepřesností. Byl to jeden z faktorů, který zápas rozhodl?

„Nějaké nepřesnosti tam byly, ale spíš jsme si měli pohlídat ty dorážky, to bylo rozhodující. Měli jsme více čistit předbrankový prostor a v útoku se pak vždycky něco objeví. Když potom vyměnili gólmana, tak jsme si říkali, že ho musíme zasypat střelami, protože to je mladý kluk a není úplně zkušený. Bohužel se nám tolik střel nepodařilo na bránu dát. Třetí třetina z naší strany nebyla ono.“

V pátek vás čeká poslední Chomutov. Čekáte od zápasu něco podobného jako proti Boleslavi?

„Myslím si, že Mladá Boleslav půjde určitě nahoru, protože mají dobrej a zkušenej mančaft. My musíme trošku více určovat tempo hry a soupeř musí cítit, že hraje proti týmu z vrchní části tabulky. Musíme do toho jít trošku jinak, víc diktovat tempo hry.“

