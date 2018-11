Brankářská sága u konce, Langhamer odchází z Komety do Chabarovsku

Angažmá na východě Ruska nevyšlo, brankář Libor Kašík se vrací zpět do extraligy. Místo Zlína, kde strávil většinu kariéry, však vedou jeho další kroky do Brna. • Profimedia.cz

Jeden dovnitř, druhý ven. Pouhé dva dny po příchodu brankáře Libora Kašíka do Komety opouští klub Marek Langhamer. Muž, který přišel do Brna v prosinci loňského roku, podepsal roční kontrakt s Chabarovskem, kde do minulého týdne působil právě Kašík. Definitivně se tak uzavřela brankářská rošáda, o níž před dvěma týdny informoval web iSport.cz.