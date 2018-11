Kváča se po třech přídělech dočkal první výhry: Nechali jsme tam všechno

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:34. Roberts Bukarts, 23:55. Martin Růžička, 46:33. M. Doudera, 61:31. Hrňa Hosté: 17:03. Bartejs, 30:07. Kašpar, 54:02. P. Holík Sestavy Domácí: Kváča (Hrubec) – Krajíček (C), Roth, Galvinš, D. Musil, M. Doudera, Adámek, Matyáš – Hrňa, Marcinko, Martin Růžička (A) – Adamský (A), Polanský, Svačina – Roberts Bukarts, Werek, Dravecký – Chmielewski, Cienciala, O. Kovařčík. Hosté: Vejmelka (Dostál) – Barinka, O. Němec (A), Gulaši, Štencel, Malec, Schaus, Bartejs – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Kašpar, L. Čermák (C), Kusko – Dočekal, Hruška, Mallet – Plášek ml., R. Zohorna, L. Horký. Rozhodčí Hradil, Kika – Frodl, Komárek Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400) Návštěva 5 035 diváků

„Jsem velice rád, že se to povedlo,“ usmíval se gólman, který v Třinci hostuje z Českých Budějovic. „Je to moje první výhra v extralize, musím říct, že jsme tam nechali všechno. Po pauze bylo trošku těžší se do toho dostat, ale pak nám vycházely věci, které jsme si řekli. Jsem obrovsky nadšený tady ze všeho, takže super.“

Tři góly jste dali z přesilovek, vítěznou po faulu Zaťoviče v prodloužení na vás. Jak jste situaci viděl?

„Puk se dostal na modrou, jejich bek sjížděl, hráče jsem vůbec neviděl. Přijel, já byl na vrcholu brankoviště a srazil mě. Klukům jsem věřil, že gól dají. Pak už jsem se jenom radoval.“

Jak těžký soupeř byla Kometa?

„Musím říct, že hodně bruslili a všechno stříleli. Asi věděli, že zápasů nemám moc a chtěli mě překvapit.“

Byl jste překvapený, že jste dostal šanci po reprezentační pauze a hned proti mistrovi?

„Vůbec ne, byli jsme takhle dohodnutí už před reprezentační pauzou, že Šimon (Hrubec) vychytá poslední utkání, odjede na repre a já si pak dám zápas proti Kometě. Jsem rád, obrovsky šťastný.“

Překvapilo vás hlasité povzbuzování fanoušků, kteří skandovali vaše jméno?

„Přesně. I když jsem přišel před třemi týdny, tak mě kluci do kabiny vzali. Trošku jsem doufal, že mě podpoří i diváci a patří jim velký dík za to, že mě takhle hnali i po gólech, co jsem dostal. Moc jim děkuju, vytvořili parádní kulisu a pro ně jsme to dotáhli do vítězného konce.“

V Budějovicích vás trénoval táta Šimona Hrubce. Co teď váš nový spoluhráč říká na to, že mu jeho táta vychoval konkurenta?

(usměje se) „Myslím, že oba dva jsou šťastní, že se můžeme zdokonalovat navzájem. Já přišel s pár věcma od jeho taťky, oni tady mají jiné věci. Jsem šťastný, že to takhle můžeme kombinovat a že jsem dostal příležitost po boku Šimona a Peťo Hamerlíka trénovat. Jsem za to obrovsky rád.“

Co si vlastně slibujete od tohoto angažmá?

„Musím říct, že to jsou obrovské zkušenosti, které pak mohu uplatnit v Budějovicích, nebo další části mé kariéry. Jsem za to rád. Užívám si tady každý den, každou minutu, každý trénink. Jsem rád, že mi to takhle umožnily jak Třinec, tak Budějovice.“

