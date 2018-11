Klouček o protestech fans: Mají na to právo, na nás je sérii zlomit

Video k článku 720p 360p REKLAMA Pardubice - Zlín: Dovezeme vás do Chance ligy. Transparent pardubických fanoušků VŠECHNA VIDEA ZDE

Zůstáváte s 21 body předposlední, Zlín vám utekl. Jak vážná je situace Pardubic?

„Vnímáme ji, ale snažíme se to zlomit každým zápasem, makáme na tréninku, jenže zase to nevyšlo. Mrzí mě to.“

Odchodu fanoušků na začátku zápasu jste si všiml?

„Všiml jsem si, měl jsem to proti sobě a bylo v hale i ticho. Ale je to jejich věc, jejich názor. My se musíme soustředit na věci na ledě, abychom byli lepší, tohle je naše práce.“

V baráži před dvěma lety vám fans extrémně pomohli. Řeší kabina, co se teď děje?

„Jak říkám, je to jejich rozhodnutí. Soustředíme se hlavně na sebe, my to musíme zlomit a začít vyhrávat.“

Nicméně kdyby se situace s vedením vyřešila a v hale se všechno vrátilo k normálu, nezlobili byste se, ne?

„Určitě ne, je hrozně hezké, když nám lidi fandí a podporují. Mají ale právo se zlobit, my se musíme koncentrovat na výkony.“

Pardubices - Zlín: Michal Popelka procedil puk za Kloučka z nulového úhlu, 1:3

Jak byl pro gólmana zápas se Zlínem těžký?

„Pořádně jsem si na puk sáhl až někdy ve 12. minutě, hned jsem dostal dva góly. Bylo to pro mě nepříjemné, musel jsem se z toho dostat. Od druhé třetiny už ale byly i těžší zákroky, třeba i při přesilovce 5 na 3, kterou jsme přežili. Štve mě ta porážka. Měli jsme taky šance zápas otočit, ale bohužel není ani klika. Třeba když si vezmu třetí gól, který jsem dostal? Strašně smolný. Tohle vám padne jednou, dvakrát za sezonu. Teď bohužel přišel za stavu 1:2 pro Zlín.“

Ve čtvrtek vás čeká výjezd na led silného Třince. Dá se zapomenout na současnou mizérii?

„Věřím, že to otočíme. Můžeme hrát s každým týmem, i když teď to momentálně nevypadá. Ale třeba play off jsme s nimi hráli parádně. Třinec má sílu, ale když budeme hrát zodpovědně zezadu, vyčkávat, můžeme je porazit.“

SESTŘIH: Pardubice - Zlín 1:5. Dynamo prohrálo pošesté v řadě

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31:50. Marosz Hosté: 05:56. J. Ondráček, 19:19. Žižka, 44:31. Popelka, 56:18. P. Sedláček, 59:46. Řezníček Sestavy Domácí: Klouček (Kacetl) – Děrvuk, Hrabal, Wishart, Cardwell, Trončinský, Holland – Vondráček, Marosz, Martin Procházka – Rolinek (C), Welsh, P. Sýkora (A) – Machala, Bubela, Skokan – Kusý, Dušek, Mandát – Treille (A). Hosté: J. Sedláček (Štůrala) – Freibergs, Ferenc, Valenta, Nosek (A), Žižka (C), Řezníček, Gazda – Kubiš (A), Fořt, J. Ondráček – Lakatoš, Honejsek, Okál – Poletín, P. Sedláček, E. Kulda – Werbik, Popelka, Šlahař. Rozhodčí Hradil, Pražák – Svoboda, Lhotský Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA Návštěva 6222 diváků