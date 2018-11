Hruška ukončil gólový půst: Bál jsem se, aby to neskončilo nějakou blbostí

Video k článku 720p 360p REKLAMA Kometa Brno - Vítkovice: První gól zápasu vstřelil Barinka, 1:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Svazovalo vám čekání na gól ruce a nohy?

„Celkově je to hrozně nepříjemné. Nejde ani o to co čekají lidi, trenér nebo spoluhráči, ale sám ten hráč. Člověk cítí, že je tady od něčeho jiného, než co předvádí, není to příjemné. Byl bych rád, kdyby to pokračovalo spíš jako dneska, než jak doteď.“

Měnil jste během gólového půstu rituály? Hráči si občas namáčí hokejky do záchodu.

„Měnil jsem toho hodně, ale to je právě ono… Nemělo by to být, ale je těžké se tomu vyvarovat. Když se nedaří, tak člověk přemýšlí nad čímkoliv. Vymyslel jsem toho tolik, ale nic z toho samozřejmě nefunguje, protože je to v hlavě.“

Stihl jste si před gólem rozmyslet, co uděláte?

„Právě že mi toho proběhlo hlavou až zbytečně až moc. Zaplaťpánbůh, že to nakonec neskončilo zase nějakou blbostí a dopadlo to, jak to dopadlo. Myšlenek se mi hodilo v hlavě zase moc, což je právě špatně.“

Potěší výhra o to víc, že jste k ní došli i bez bodového příspěvku prvního útoku?

„Cenná je dost. Kluci dneska sice nedali gól, ale nebylo to dneska poznat, i tak hráli super zápas. Dneska jim to nepadalo, tak zaplaťpánbůh, že konečně daly góly i jiné lajny. Je to fajn, ale že by to bylo o to cennější, to ne.“

Vítkovice jste přestříleli 34:20, odpovídá statistika dění na ledě?

„Myslím, že jsme byli lepší celý zápas. Škoda zbytečného gólu na 2:3, který jsme dostali. Do té doby jsme to měli pod kontrolou, pak jsme začali zase zmatkovat. To je logické, výsledkově se nám úplně nedaří, takže když vedeme o gól a zbývá pár minut do konce, tak máme v hlavách, aby se to zase nepokazilo úplně. Takže jsme trošku zalezli, ale jinak si myslím, že jsme byli 55 minut lepší a dominantnější.“

Bylo po středeční prohře s Olomoucí velké haló v kabině?

„Po každém prohraném zápase a nedobrém výkonu to není příjemné. Všichni ví, že se čeká víc, takže v hlavách to je, ale že bychom se hroutili, to taky nejde. Zápasy jdou docela rychle po sobě, kdybychom tady chodili kanály, tak se to nikdy nezlepší.“

Ve středu fanoušci křičeli budíček, proti Vítkovicím si vás vyžádali na druhou děkovačku.

„Myslím, že je to běžné. Bohužel jsme ve středu hráli blbě, prohráli jsme, fanouškům se to nelíbilo, tak to dali najevo. Mají na to svaté právo. Výkon nebyl ideální, na druhou stranu jsme dnes hráli dobře, oni to ocenili, takhle to má být. Podle mě tam není zahořklost ani z jedné strany. Doufám, že zápasů, jako byl dneska, bude víc.“

Navíc se zlepšila disciplína, nyní jste hráli jen jedno oslabení. Měli jste na toto téma pohovor?

„Všichni to víme. Rozbije se tím hra a pak je vytížených strašně málo hráčů. Ti ostatní nejsou v tempu a je to nepříjemné jak pro ně, tak i pro ty, co chodí často na led a jsou zavařenější. Nedělá to dobrotu, fauly ničemu nepomáhají. S Vítkovicemi jsme se tomu docela úspěšně vyvarovali a bylo to vidět na hře.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:41. Barinka, 24:32. Mallet, 41:10. Hruška Hosté: 05:50. P. Zdráhal, 51:32. O. Roman Sestavy Domácí: Vejmelka (Kašík) – Štencel, O. Němec (A), Gulaši, Schaus, Malec, Bartejs, Barinka – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – R. Zohorna, Hruška, Mallet – Dočekal, L. Čermák (C), Plášek ml. – L. Horký, Střondala, Köhler. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (C), D. Krenželok, Gregorc, Šidlík, Mrázek, Černý – Dej (A), Lev, Schleiss – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal (A) – Szturc, Pytlík, Baláž – Toman. Rozhodčí Horák, Jeřábek – Gebauer, Lederer. Stadion DRFG arena Návštěva 7700 (vyprodáno) diváků