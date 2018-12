Kovář míří do extraligy! Hvězdný útočník bude měsíc hrát v Plzni

"Jsme moc rádi, že se Honza rozhodl pro nás," uvedl sportovní manažer Plzně Tomáš Vlasák v tiskové zprávě. "Na druhou stranu nás pochopitelně mrzelo, že se mu nepodařilo proměnit jeho cíl hrát NHL ve skutečnost. Prozatím se jedná o měsíční smlouvu s tím, že samozřejmě doufáme, že spolupráci následně prodloužíme," prohlásil Vlasák.

Osmadvacetiletý Kovář se v létě po pěti letech strávených v Magnitogorsku, kde se vypracoval mezi hvězdy KHL, domluvil na spolupráci s New York Islanders. Místo v kádru si ale v přípravě nevybojoval a v klubu skončil. Odchovanec Písku pak hrál na farmě Bostonu v Providence v AHL. Krátce trénoval i s hlavním týmem Bruins, ale smlouvu nedostal.

"Honzovi jde ke cti, že se do poslední chvíle pral o své místo v NHL. Dokázal, že má velkou kuráž a srdce bojovníka. To prokázal i tím, že se vrací k nám do týmu a chce nám pomoct, i když si mohl jistě vybírat z více nabídek. Takového hráče by chtěl mít v kádru každý trenér," řekl hlavní kouč Škody Ladislav Čihák.

Elitní centr se z USA vrátil v pondělí večer a další den se v Plzni domluvil na podmínkách spolupráce. "Nabídek byla a je spousta. V KHL si Honza udělal vynikající jméno, registrujeme zájem také od klubů ze Švýcarska a z dalších zemí. V tuto chvíli platí, že Kovář nastoupí za Plzeň. Co bude dál, to se uvidí. Klíčové rozhodnutí záleží na Honzovi," uvedl hráčův zástupce Michal Sivek pro hokej.cz s tím, že Kovář může Plzeň opustit i dříve než na konci měsíce.

Kovář odehrál za Plzeň, do které přišel již v mládežnickém věku, pět sezon a v 295 zápasech nasbíral 212 bodů za 76 branek a 136 asistencí. V mistrovské sezoně byl vyhlášen nejlepším hráčem soutěže i play off, ve kterém se stal nejlepším střelcem a nejproduktivnějším hráčem.

Následně se stal jednou z hvězd KHL a s Magnitogorskem získal dvakrát Gagarinův pohár. Kovář je i pevnou součástí české reprezentace, startoval na pěti světových šampionátech a na olympijských hrách v Pchjongčchangu.