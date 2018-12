Erat o svém startu sezony za Kometu: Myslím, že jsem o nic nepřišel

Z osmého místa si nemohou vyskakovat, ve dvou utkáních před reprezentační pauzou cílí Kometa na důležitých šest bodů. Pomoci jim k nim má návrat Martina Erata, jehož trenéři pro utkání se Spartou postavili do útoku s Tomášem Plekancem a teprve osmnáctiletým Karlem Pláškem. Cíl pro tuto sezonu je jasný: Završit mistrovský hattrick. „Kdybych nebyl tímto motivovaný, tak tady nestojím a věnuju se malým dětem,“ říká Erat.

Kdy vás začaly svrbět ruce a nohy?

„Těším se na led, nejradši bych hrál pořád. Ale všechno je o tom, co dovolí tělo. Vždycky, když jdete na led a všechno vás bolí, tak je hokej takový, jaký je. Když teď budu hrát první zápas, tak se těším víc a víc.“

Rozhodl jste se pro pozdější start sezony kvůli rodině, nebo abyste načerpal síly?

„Všechno mělo své důvody, byl jsem takto domluvený s Liborem. Zaprvé to byly rodinné důvody, zadruhé jsem si chtěl taky chviličku odpočinout. A zatřetí si myslím, že jsem o nic nepřišel.“

Reaguje vaše tělo s pozdním vstupem do sezony tak, jak jste očekával?

„Tělo reaguje na moje stáří tak akorát. Uvidíme podle zápasů, jak se budu cítit a jak to bude vypadat. Chtěl jsem naskočit ještě předtím, než bude pauza, abych si pak mohl ještě dohánět, co potřebuji. Mám dostatek zápasů na to, abych se dokázal připravit na play off.“

Jak dlouho už trénujete na ledě?

„Od srpna jsem na ledě, neslezl jsem z něj. Všechno je o načasování, můžete trénovat s kýmkoliv, ale v zápase jsou hráči rychlejší a jiní. Myslím, že je to o zvyku.“

Splnila delší pauza vaše očekávání?

„Já jsem rád, že jsem si mohl dát pauzu. Chtěl jsem zažít, když jde můj syn do první třídy, chtěl jsem být s dětma na ledě. Jsem rád, že nejsem na Vánoce tak obouchaný jako dřív.“

Fanoušci na vás hodně spoléhají, i trenéři přiznávají, že tým není v optimální formě.

„To jsou názory vaše, naše. Od chvíle, kdy jsem sem přišel před dvěma lety, se připravujeme na to, abychom byli co nejlepší v play off.“

Jak se vám líbila Kometa v dosavadní části sezony?

„Byly lepší i horší okamžiky. Ale od toho sezona je, takové fáze vždycky přijdou, jednou jste nahoře, jednou dole. Jde o to, abychom vše správně načasovali na část, kdy to potřebujeme.“

Načasoval jste si nástup na Spartu?

„To je úplná náhoda, je to úplně jedno. Jsem rád, že si zahraju zápas proti Spartě, ale je jedno, jestli je to Sparta, nebo kdokoliv jiný.“

Vyhovuje vám takto vyhrocený úvod?

„Když už vstoupíte do vlaku, tak je lepší, když vstoupíte do nějakého zápasu, který má takovéto emoce. Je to zápas, na který se těším.“

Vybavila se vám při tréninku souhra s Tomášem Plekancem z reprezentace?

„Pár zápasů jsme spolu odehráli, známe se dobře. Pro mě to bude první zápas, takže je mi vcelku jedno, kdo tam bude. Ale jsem hrozně rád, že je tady Pleky a že si spolu ještě zahrajeme.“

Je to centr, který vám sedí?

„Já i Tomáš jsme odehráli tolik zápasů, že víme, co každý hráč umí, co já potřebuju dát jemu a on mně.“

Cítíte, že s vaším příchodem může opadnout tlak z prvního útoku, který dosud obstarával většinu gólů?

„Kluci hrají výborně a myslím, že by tak měli hrát dál. Když jim trošičku pomůžeme, tak to bude super.“

Co budete čekat od osmnáctiletého Karla Pláška na druhém křídle?

„Ať hraje Karel svoji hru, my se přizpůsobíme.“

Jak jste uvítal, že k sobě dostanete po Martinu Nečasovi dalšího mladého hráče?

„Byli jsme s Liborem domluvení dopředu, že bych chtěl kluka, s kterým chceme pracovat. Karel za tři měsíce, co je tady od začátku sezony, ukázal, že je talentovaný a má na to.“