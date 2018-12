"Hasič" Bartošák pod největší palbou: Jsem maximalista, nesnáším prohry

Vítkovický klub před devadesáti lety zakládal brankář Vilém Rokyta. Není divu, že všechny úspěšné sezony byly vystavěné především na skvělých mužích v brance. Na oporách, které zářily v klubu i v reprezentaci. Josef Mikoláš, Jaromír Šindel, Zdeněk Nachmilner, Martin Prusek a Jakub Štěpánek – to je elitní brankářská pětka vítkovické historie podle deníku Sport. Pokud se k ní bude chtít časem přiřadit i Patrik Bartošák, má před sebou se svými spoluhráči jasný úkol: získat extraligovou medaili.

Je maximalista. Prohry nesnáší

„Jsem maximalista, pokud nevytěžíme maximum z toho, co můžeme, spokojený nebudu,“ má o ambicích jasno Bartošák. „Prostor na zlepšení je vždycky! Největší motivací pro mě vždycky byl a bude úspěch týmu. Prohry nesnáším. A jestli mě po minulé sezoně něco nakoplo nebo zdravě naštvalo, tak to bylo vypadnutí s Brnem už ve čtvrtfinále. To je moje hnací síla.“

V zápasech je to vidět. Když musel Bartošák v neděli poprvé v sezoně střídat po dvou laciných trefách od hradeckého Mountfieldu, vřelo to v něm jako v papiňáku. Je zvyklý v každém duelu vytáhnout několik exkluzivních zákroků. Zákroků, které dokážou zlomit zápas. Parádní formu ostatně ukázal i na premiŽádný érové reprezentační akci na Karjala Cupu.

„Je vynikající, chytá famózně,“ chválí ho i bývalý vítkovický a reprezentační brankář Jaromír Šindel, který byl shodou okolností v neděli jako host v ochozech, kde se podepisoval fanouškům. „Patrikovi to poprvé nevyšlo, ale i s tím se musí srovnat, v dalším zápase byl znovu oporou. Líbí se mi jeho styl, nikoho dvakrát nekopíruje, chytá po svém. Puky z něj nevypadávají, a když už je závar, tak je skvělý na druhý, třetí zákrok. V tom je nadstandardní.“

Šindel připomíná i jeho velké vytížení. Bartošák je ze všech extraligových gólmanů v největším ohni. Vítkovice soupeře málokdy přestřílejí. Pro srovnání – za 25 zápasů poslali Ostravané na soupeřovu branku 673 střel. Čelili 853 ranám. A pozor – dalších 310 jich vítkovičtí hokejisté zblokovali, v tom jsou třetí nejlepší v lize. Žádný z týmů není pod větší palbou.

„Bartes je výborný, jeden z nejlepších v extralize, ne-li nejlepší,“ přitakává útočník Ondřej Roman. „Je příjemné nastupovat do zápasu s tím, že nás podrží. Samozřejmě ale nejdeme do zápasu v klidu, že můžeme dát soupeři dvě tři gólovky a Bartes to vychytá. Ano, máme vzadu oporu a defenzivně taky nehrajeme špatně. Honza Výtisk a spol. toho hodně zablokují, ale musíme zvednout ofenzivu! Musíme dávat víc gólů. V tomto jsme měli začátek opravdu špatný. Teď se to pomalu zvedá, ale máme na víc. Nemůžeme to nechávat jen na brankáři.“

Dobrý gólman, dobrý tým

Navíc Bartošák sám nic nezachrání. Góly z branky střílet nebude. V úterní předehrávce s Mladou Boleslaví (2:3) sice přihrával na gól, ale proměňování šancí Vítkovické dlouhodobě trápí. Z devíti proher padli čtyřikrát bez vstřelené branky. „Že by na nás Bartes po takových zápasech řval, to ne, ale samozřejmě si svoje řekne,“ líčí Roman. „On dělá maximum, chce vyhrát všechno. To my samozřejmě taky, nikdo nechce zápasy končit bez vstřelené branky. To mi věřte.“

Nejsou Vítkovice až moc závislé na brankáři? Šindel nad tím jen mávnul rukou. „U dobrých týmů je to tak přece vždycky, bez skvělého gólmana se žádný úspěšný tým neobejde,“ připomíná.

BRANKÁŘI EXTRALIGY POD NEJVĚTŠÍ PALBOU jméno (tým) střely proti inkasované góly úspěšnost zákroků 1. Patrik Bartošák (Vítkovice) 818 51 93,77 % 2. Filip Novotný (K. Vary) 707 55 92,22 % 3. Matěj Machovský (Sparta) 696 52 92,53 % 4. Jakub Sedláček (Zlín) 689 56 91,87 % 5. Jaroslav Janus (Litvínov) 638 53 91,69 %

„Dobrý gólman rovná se dobrý tým. Navíc Bartošák není v klubu sám, Daniel Dolejš je taky velmi dobrý brankář. Když poprvé v sezoně naskočil, ukázal to. I na něj se dá spolehnout. V mých očích je to optimální extraligová dvojice.“ Podle Šindela se ovšem Bartošák musí připravit na to, že v play off v takovém zápřahu nebude. „Tolik střel jako teď na něj určitě nepůjde, bude třeba větší koncentrace. I to se musí dobrý gólman naučit.“

Bartošák je na to připravený. Přestože je o něj poměrně velký zájem z ruské KHL, chce odvést maximum pro Vítkovice. „Pořád máme lidem v Ostravě co dokazovat,“ hlásí jednoznačně. „Po tom, co jsme v minulé sezoně předvedli v play off... Samozřejmě mám ambice se hokejově posunout, kdo by nechtěl zkusit vyšší ligu, lepší hokej. Ať je to Rusko, nebo se vrátit do Ameriky. Tyhle ambice mám, ale teď si užívám svůj poslední rok smlouvy ve Vítkovicích. Co bude pak, to teď neřeším.“

