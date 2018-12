Kvapil: Sérii v hlavě mám, ale nesvazuje mě. Bedýnku zkusím dotáhnout

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Liberec - Sparta 4:1. Domácí vyhráli potřetí v řadě, doma uspěli poosmé za sebou VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:57. M. Kvapil, 34:31. Birner, 49:14. Redenbach, 59:14. J. Vlach Hosté: 52:22. Buchtele Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Stříteský, Derner, T. Hanousek, Šmíd (A), Doherty, Ševc – L. Hudáček, Redenbach, Birner – Lenc, Filippi, M. Kvapil – Valský, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Ordoš, J. Vlach, M. Zachar. Hosté: Machovský (Honzík) – Delisle, Piskáček (A), Blain, T. Pavelka, de la Rose, Tomáš Dvořák, T. Voráček – Forman, Sill, Jarůšek – Kudrna, P. Vrána (C), Buchtele – Dvořáček, Pech (A), Kumstát – Beran, Pšenička, L. Luňák. Rozhodčí Hodek, Hribik – Ondráček, Špůr Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 7 111 diváků

Byl zápas se Spartou těžký?

„Upřímně to bylo hodně těžké utkání. Už zápas s Vítkovicemi nás stál docela dost sil a Sparta hrála hodně agresivně. Dobře bruslila. Naštěstí nám spadly do brány nějaké góly a to asi rozhodlo. Jinak byl zápas vyrovnaný."



Váš gól vypadal elegantně. Bylo takové zakončení záměr?

„No trochu mi ujel puk, ale všiml jsem si, že si obránce kleká do střely. Rozhodl jsem se pro kličku a při ní mi kotouč ujel. Pak už jsem se jen snažil, aby se zakončení nějak došouralo do brány a se štěstím se to povedlo."



Další parádička přišla v přesilovce.

„Nebylo to přitom nijak naplánované, zkrátka to vyplynulo ze situace. Podíval jsem se, kde by se kdo mohl otevřít. Michal Birner stál volný u zadní tyče a tak jsem to zkusil. Každopádně nemáme to nacvičené."

„Ne, v hlavě jsme to neměli, akorát jsme si po dvou třetinách říkali, že si na to musíme dát pozor. Věděli jsme samozřejmě, že umějí otáčet utkání, ale myslím, že jsme odvedli dobrý výkon. Sparta sice ke konci trochu přidala, ale Romča (Roman Will) zavřel bránu. Závěr jsme zvládli dobře."

Co je za vaší obrovskou herní pohodou? Trvá už pořádně dlouho.

„Ani sám nevím. Budu se muset opakovat, ale v Liberci mi to prostě sedí. V kabině panuje skvělá atmosféra a tam to začíná."

22 zápasů s bodem v řadě. To už je pořádné číslo.

„Je to hezké a už na to popravdě i trochu myslím. Dřív jsem to vůbec nevnímal, ale jak se o tom pořád mluví, tak sérii trochu v hlavě mám. Myslím ale, že mě to nijak nesvazuje. Snažím se hrát pořád stejně a až to jednou skončí... Život půjde dál."

Na dosah je překonání Jaroslava Bednáře (23), odskočený je Vladimír Růžička (30).

„Na Vláďu nevím, jestli to dotáhnu, ale Bedýnku zkusím. Uvidíme." (směje se)

V přesilovce jste nebezpečný za bránou, na modré čáře i uprostřed kruhů. Máte nějakou oblíbenou pozici?

„Nemám. Snažíme se na přesilovkách trochu točit, abychom nebyli pro soupeře úplně čitelní. Víceméně jsme ale pořád na svých pozicích. Snažíme se přesilovky a postavení trénovat, zlepšovat a někdy to vyjde tak, že jsem jinde. Vyplývá to ze situací."

Jak moc ovlivňuje sehrání přesilovky trenér Filip Pešán? Uděluje vám pokyny?

„Určitě máme pokyny. Mluví do toho a přesilovky probíráme všichni společně.

Filip Pešán o Marku Kvapilovi: „Fandíme mu. Dokud bude Marek bodovat a tým vyhrávat, budu mu tleskat. Pokud bude bodovat a tým prohrávat, tak mě jeho série nezajímá. Občas při jeho kličkách trnu. Snažím se na to zvykat, učím se od Marka trnout méně a méně."

