ONLINE: Plzeň srazila doma Spartu 5:2. Olomouc srovnala s Kometou na 4:4 | iSport.cz

Zmar Pirátu dokonala Ordošova dorážka

Chomutov poprvé nastoupil s ruským obráncem Jegorem Antropovem, který přišel z Chabarovsku z KHL. Po vyrovnaném úvodu utkání si Piráti vypracovali převahu, jenže nevyužili dvě přesilovky krátce po sobě.

Ve 14. minutě hostující Hanousek selhal na konci přečíslení stejně jako v pokračující akci při dorážce Redenbach, takže vzápětí udeřil Chomutov. Z dorážky se prosadil Vantuch.

Vedení domácích mohl navýšit Stránský, který ale v úniku nastřelil jen tyč. V 18. minutě Liberec potrestal faul Tomáše Svobody a Kvapil na konci pohledné akce vyrovnal.

Do druhé třetiny vstoupily oba týmy ve čtyřech, ale poté Bílí Tygři využili zkrácenou početní výhodu. Po Birnerově šanci dorazil puk do odkryté branky Lenc.

V polovině utkání se domácí ubránili v oslabení a následně zatlačili soupeře. Využil toho v 35. minutě tvrdou ránou Dietz, na něhož pak po individuální akci nenavázal Sklenář.

V úvodu závěrečného dějství Chomutovští nevyužili už čtvrtou přesilovku, ale nadále se prezentovali aktivní hrou. V 52. minutě však Liberec opět těžil z tlaku do brány, když Krenželokovu střelu dorazil Ordoš a poslal hosty znovu do vedení. V závěrečné power play domácích definitivně rozhodl po ubráněném oslabení Ševc.

Ohlasy trenérů

Jan Šťastný (Chomutov): "Měli jsme výborný vstup do utkání. První třetina byla podle našich představ, měli jsme pohyb a vytvořili jsme si spoustu šancí. Škoda je, že jsme dali jenom jednu branku. Liberec ke konci první třetiny srovnal z přesilovky, kterých jsme se obávali. Všechny zápasy s Libercem jsou hodně vyrovnané, rozhodují detaily a hlavně přesilové hry. Pak jsem dostali ve druhé třetině hned další gól zase z přesilovky, což hráče hodně srazilo. Dostávali jsme se z toho půlku třetiny. Nakopl nás gól na 2:2, měli jsme spoustu šancí, ale vedoucí branku jsme nedali. Ve třetí třetině jsme chtěli dát rozdílový gól, ale chybovali jsme a inkasovali, což rozhodlo. Z vyrovnaného utkání nemáme ani bod, takže jsme zklamaní."

Filip Pešán (Liberec): "Byl to velmi vyrovnaný zápas. Domácí hráli bojovně, urputně a v rychlosti. Na začátku jsme si pomohli dvěma přesilovkami. Po čtyřiceti minutách byl zápas absolutně vyrovnaný. Ke konci druhé třetiny a na začátku třetí třetiny jsme tahali za kratší konec, ale i díky tomu, že jsme to nevzdali a bojovali do konce, jsme byli odměněni gólem Honzy Ordoše. Jsem rád, že jsme vyhráli."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:25. Vantuch, 34:48. Dietz Hosté: 18:00. M. Kvapil, 20:49. Lenc, 51:14. Ordoš, 59:22. Ševc Sestavy Domácí: Peters (Stezka) – Flemming, Jank, Knot, Dietz, Valach, Štich, Antropov – Koblasa, V. Růžička, T. Svoboda – Sklenář, Klíma, J. Stránský – Tomica, Vantuch, Duda – Marjamäki, Klhůfek, J. Havel. Hosté: Will (Schwarz) – Stříteský, Derner, T. Hanousek, Šmíd, Doherty, Ševc, Havlín – L. Hudáček, Redenbach, Birner – Lenc, Filippi, M. Kvapil – Valský, P. Jelínek, L. Krenželok – Ordoš, J. Vlach, M. Zachar. Rozhodčí Alexander Pavlovič, Jan Hribik – Tomáš Brejcha, David Jelínek Stadion ROCKNET ARÉNA Návštěva 4 214 diváků

Divokou přestřelku rozhodl Beran Kubiš

V páté minutě se sice hosté poprvé radovali, ale podle výroku videorozhodčího Vopelkův pokus stihli domácí odvrátit před brankovou čárou. A tak se ve 12. minutě dostali do vedení Berani, když Poletín po Popelkově přihrávce snadno skóroval. Královéhradečtí hráli v první třetině tři oslabení, přesto dokázali srovnat, když chybu zlínské obrany potrestal na začátku 16. minuty Vincour.

Poklidný hokej pokračoval až takřka do poloviny utkání, dokud domácí nedostali možnost hrát necelou půlminutu přesilovku pět na tři. Vteřinu po návratu prvního z hostujících hříšníků na led využil výhodnou situaci ranou z kruhu pro vhazování Nosek a Zlín opět vedl.

Pak ale přišly tři údery Mountfieldu v rozmezí necelých tří minut. Nejprve srovnal v čase 30:44 Filip Pavlík. O 34 sekund později už Východočeši vedli po trefě Pauloviče. Skvělou pasáž ze strany Mountfieldu pak dokonal dokonce při oslabení Radovan Pavlík, když se dostal do samostatného úniku, překonal Sedláčka a zastavil časomíru na v čase 33:22.

Kdo by čekal, že to hosty posilní, byl na omylu. Berani kontrovali drtivým tlakem, z čehož vyplynulo Popelkovo snížení. Vyrovnat mohl ještě Kubiš, hosté ale těsné vedení do přestávky udrželi.

Třetí část však patřila Beranům. Už v polovině 43. minuty zajistila první zlínská formace vyrovnání, když na konci povedené kombinace byl do prázdné branky zakončující Fořt. Druhý obrat večera byl dokonán ve 48. minutě: Kubiš zachoval před Pavelkou klid a vstřelil pátou branku Beranů.

V 57. minutě přišly divoké chvíle jak na ledě, kde po zranění Gazdy musela krev uklízet rolba, tak v hledišti, kde se strhla hromadná rvačka. Hned poté však Berani potvrdili svou výhru, když přesilovku zakončil gólově Ondráček po parádním pasu Kubiše. Hosté už se ani nedostali ani k závěrečné power play, po přestřelce tak slavil tříbodový zisk Zlín.

Ohlasy trenérů

Martin Hamrlík (Zlín): "Hráli jsme celých šedesát minut aktivně, akorát jsme z toho tlaku vytěžili málo gólů. První třetinu na nás šly snad čtyři střely, ve druhé dokonce asi je tři, přitom stav byl chvíli 2:4. Říkali jsme si, že tou aktivní hrou to zlomíme, což se povedlo. Vyšel nám závěr, kdy jsem dali branky. Jinak jsem mohl říkat, jak jsme hráli perfektně a nemáme body. Dan Gazda má otřes mozku a zlomený nos."

Petr Svoboda (Mountfield HK): "Půlka našich hráčů byla ještě u stromečku a vstup do zápasu nebyl od nás ideální. Vlastně vstup do žádné třetiny nám nevyšel. První třetinu jsme zvládli uhrát na 1:1, ve druhé jsme dokonce uskočili do dvoubrankového vedení, což nám ale nestačilo. Myslím si, že tak zkušený tým, jaký máme, by to měl zvládnout. Udělali jsme mnoho nevynucených chyb a spoustu faulů. Poslední třetinu jsme nezvládli poměrem 0:3, to hovoří za vše."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:16. Poletín, 27:33. Nosek, 34:43. Popelka, 42:31. Fořt, 47:18. Kubiš, 57:37. J. Ondráček Hosté: 15:06. Vincour, 30:44. F. Pavlík, 31:18. Paulovič, 33:22. R. Pavlík Sestavy Domácí: J. Sedláček (Štůrala) – Freibergs, Nosek (A), Žižka (C), Gazda, Zbořil, Řezníček, Ferenc – Kubiš (A), Fořt, J. Ondráček – Herman, Lakatoš, Okál – E. Kulda, Fryšara, Šlahař – Poletín, P. Sedláček, Popelka. Hosté: J. Pavelka (D. Dvořák) – Linhart (A), Zámorský, Nedomlel, Graňák (C), Cibulskis, F. Pavlík – Bezúch, M. Chalupa, Koukal – Smoleňák, R. Pavlík, Dragoun – Vincour, Miškář, Bičevskis – Paulovič, Rákos (A), Cingel – Vopelka. Rozhodčí Šír, Hradil – Hlavatý, Polák Stadion ZS Luďka Čajky Návštěva 4750 diváků

Mladá Boleslav - Vítkovice 4:1

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17:37. Skalický, 21:05. Žejdl, 48:20. Bernad, 55:12. Žejdl Hosté: 31:45. Szturc Sestavy Domácí: Kantor (Groh) – Kotvan, Pláněk, Bernad, Němeček, Dlapa, Eminger (A), Hrdinka – Vondrka (C), T. Knotek, Skalický (A) – Pacovský, P. Musil, Látal – Pabiška, Žejdl, Šťastný – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (A), D. Krenželok, Šidlík, Gregorc, Mrázek, Baranka, Černý – Olesz (C), Lev, Dej – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Kucsera, Toman, Szturc (A) – Schleiss, Š. Stránský, P. Zdráhal. Rozhodčí Hodek, Sýkora – Lhotský, Svoboda Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3369 diváků

Plzeň - Sparta 5:2

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:07. Jan Kovář, 31:26. Gulaš, 38:09. Kracík, 43:59. V. Němec, 59:45. Straka Hosté: 29:39. Klimek, 41:41. Pech Sestavy Domácí: Frodl (Miltchakov) – J. Kindl (A), Čerešňák, Allen, Jones, Vráblík, L. Kaňák, Pulpán – Indrák (A), Jan Kovář, Gulaš (C) – Stach, Kracík, Kratěna – V. Němec, Preisinger, D. Kindl – Straka, Kodýtek, Eberle. Hosté: Machovský (Honzík) – Piskáček, Delisle, Blain, T. Pavelka, Tomáš Dvořák, de la Rose, Košťálek – Buchtele, P. Vrána (C), Kudrna – Smejkal, Klimek, Forman (A) – Kumstát, Pech (A), Rousek – Pšenička, Sill, Beran. Rozhodčí Pešina, Svoboda – Pešek, Klouček Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 7436 diváků

Pardubice - Litvínov 2:3

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 40:32. Holland, 47:26. P. Sýkora Hosté: 06:45. Gerhát, 11:22. F. Lukeš, 15:40. Válek Sestavy Domácí: Kacetl (Hamerlík) – Holland, Mikuš, Trončinský, Děrvuk, Cardwell, Hrabal, Budík – Hovorka, Marosz, Rolinek – L. Horký, Bubela, Kusý – P. Sýkora, Dušek, Skokan – Mandát, Poulíček, Perret. Hosté: Janus (Petrásek) – Porseland, Ščotka, Piché, Baránek, L. Doudera, Suchánek, Romančík – Petružálek, J. Mikúš, Kašpar – Válek, V. Hübl, F. Lukeš – J. Černý, Gerhát, Trávníček – D. Tůma, M. Hanzl, Jurčík. Rozhodčí Hejduk, Kika – Tošenovjan, Špringl Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA Návštěva 7898 diváků

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:15. Jergl, 18:46. J. Knotek, 37:27. Ondrušek, 38:25. J. Knotek Hosté: 23:07. P. Holík, 25:47. Köhler, 27:59. Zaťovič, 30:00. P. Holík Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Jaroměřský, Škůrek, Staněk, Švrček, Ondrušek (A), Hlaváč, Dajčar – Ostřížek, J. Knotek (A), V. Tomeček – Burian, Strapáč, Podlaha – Holec, Nahodil, Jergl – Laš, Skladaný (C), Mráz. Hosté: Vejmelka (Kašík) – O. Němec (A), Štencel, Schaus, Gulaši, Bartejs, Malec – Mueller, P. Holík, Zaťovič (A) – M. Erat, Hruška, R. Zohorna – Vondráček, L. Čermák (C), Dočekal – Köhler, Střondala, Süss. Rozhodčí Jeřábek, Mrkva – Gebauer, Lederer Stadion Zimní stadion Olomouc

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 29 18 2 2 7 89:57 60 2. Liberec 29 16 2 3 8 100:78 55 3. Mountfield 30 13 5 3 9 87:74 52 4. Vítkovice 30 14 1 3 12 71:75 47 5. Olomouc 27 13 2 3 9 66:68 46 6. Plzeň 27 11 4 4 8 79:60 45 7. Brno 28 12 3 3 10 78:78 45 8. Litvínov 29 13 2 1 13 73:72 44 9. Ml. Boleslav 30 14 0 1 15 71:73 43 10. Zlín 29 12 2 2 13 81:81 42 11. Sparta 28 10 5 1 12 79:79 41 12. K. Vary 27 11 1 1 14 76:77 36 13. Chomutov 28 6 1 3 18 64:94 23 14. Pardubice 29 5 2 2 20 59:107 21