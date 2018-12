Tápající Sparta posiluje. Do útoku přichází Kanaďan se 132 starty v NHL | iSport.cz

„Je to důrazný pravák, který může hrát na pozici centra i křídla. Kvůli dlouhodobým zraněním Roberta Říčky a Jiřího Černocha jsme potřebovali praváka na jejich pozici. Od Blaira si slibujeme především důraz v předbrankovém prostoru,“ řekl klubovému webu sportovní manažer Sparty Michal Broš.

Jonese draftovala v NHL Tampa Bay v roce 2005 ve čtvrtém kole na 102. místě. V letech 2006 a 2015 sehrál v NHL za Lightning, Flames a Flyers celkem 132 utkání a připsal si 17 bodů za sedm branek a 10 asistencí. V sedmi duelech play off nebodoval.

V nižší AHL vystřídal dresy Springfieldu, Norfolku, Abbotsfordu, Lehigh Valley, celku Utica Comets i Charlotte a v 466 duelech základní části nasbíral 294 bodů (116+178). V play off sehrál osm utkání s bilancí 1+1.

Do Evropy se vydal v roce 2016. Nejdříve hrál za Iserlohn a následně se přesunul do Kolína nad Rýnem. V jeho dresu v minulém ročníku v 38 duelech včetně play off zaznamenal 21 bodů za 11 gólů a 10 přihrávek.

SESTŘIH: Plzeň - Sparta 5:2. Pražané potřetí za sebou nebodovali 720p 360p REKLAMA