Ledová sprcha. Divoké fanoušky Komety krotila v Pardubicích policie | iSport.cz

Podzimní fotbalová sezona skončila a chuligáni se z travnatých stadionů zřejmě přesunuli do zimních arén. Aspoň tak to vypadalo v Pardubicích, kde část brněnských fanoušků v závěru nedělního utkání zapálila pyrotechniku a nedbala na to, že podobné výtržnosti nejsou v uzavřené hale ideálním nápadem. Několik světlic dokonce hodili mezi přítomné hasiče, kteří proti nim museli zakročit a vedle dělbuchů ledovou sprchou zchladili i rozlícené fanoušky.

Kromě hasičů měla plné ruce práce i policie, která musela divoké fanoušky umravňovat. Od zástupců klubů ale směrem k příznivcům přišla překvapivě pochvala. „Chtěl bych poděkovat fanouškům - jak pardubickým, tak i brněnským - za to, jakou udělali kulisu,“ zaznělo z úst trenéra domácího celku Ladislava Lubiny.

K výtržnostem se vyjádřil i brněnský útočník Petr Holík. „Máme každopádně rádi naše fanoušky, jsme rádi, že dorazili v takovém počtu, ale podobné věci by se dít neměly,“ uvedl k incidentu.

Ani ledová sprcha některým fanouškům nestačila v řádění pokračovali i po skončení utkání v nedaleké restauraci. Tam podle týdeníku policie čtyři z nich rovněž odpálili pyrotechniku. Na místě znovu zasahovala policie a zmíněné chuligány zatkla. Zbytek fanoušků pak policisté doprovodili až na vlakové nádraží.

