Další změny v Pardubicích. Chtějí Ihnačáka a Švédy, protočili už 39 hráčů | iSport.cz

Za Pardubice zatím nastoupilo 39 hokejistů, tohle číslo by mělo co nevidět zase vyskočit nahoru. Klub zatím žádné oficiální stanovisko nevydal, ale podle informací isport.cz by s ním měl trénovat Brian Ihnačák. Třiatřicetiletý útočník neměl v sezoně angažmá, ale v minulosti nastupoval za hradecký Mountfield, kde nastřílel 17 gólů, za Spartu a minulý ročník se ukázal na 18 zápasů v Litvínově.

Klub od začátku ročníku věřím zahraničním hráčům, v kádru jich je aktuálně jedenáct. Když Dynamo spadlo do své první krize na začátku sezony, kterou odnesl vyhazovem trenér Miloš Holaň, vedení přivedlo tři hráče z Ruska, z nichž se chytil jenom obránce Ilja Děrvuk. Teď klub má údajně testovat několik hráčů ze Švédska, jedním z nich by měl být obránce Oscar Eklund, který skončil Jyväskylä, pokud vše dopadne, jak má, všichni noví hráči by měli nastoupit už v pátek.

Tím ale změny zdaleka nekončí, dají se čekat i v nejvyšším vedení klubu. Představenstvo by mělo být bohatší o jednoho nového člena, spekuluje se, že by se jím měl stát bývalý hokejista David Pospíšil, který aktuálně plní roli hokejového experta v České televizi.

SESTŘIH: Pardubice - Kometa Brno 1:4. Retro dresy nepomohly, Dynamo znovu prohrálo 720p 360p REKLAMA

Pardubice - Kometa Brno: To byla rána! Gulaši svojí dělovkou vysklil plexisklo Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného