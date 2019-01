Divočina na Kometě: Bitky a Plekanec naštvaný z gólu. Pak nedal nájezd | iSport.cz

Pokud se již hokejoví fanoušci nemohou dočkat blížících se bojů v play off, tak v nedělním zápase na brněnském ledě dostali pořádný předkrm. Šlágru 33. kola Tipsport extraligy v podstatě nic nechybělo. Góly, bitky, prodloužení, dokonce i nájezdy. V bitvě Komety s Hradcem Králové si každý hokejový fajnšmekr přišel na své. Především ti s oblibou v pěstních soubojích.

Poslední pětiminutovka druhé třetiny překypovala tryskajícími emocemi. V 36. minutě hry se do dotírajícího se hradeckého útočníka Mateje Pauloviče pustili domácí hráči a rozpoutali tak hromadnou šarvátku. Z hostujícím forvardem se nakonec chytil urostlý bek Michal Gulaši a společně se při vzájemném přetahování svalili na led. Oba soupeři si pak šli odsedět své tresty na lavici.

Obrovské emoce vzbudil gól Radka Smoleňáka na 2:1 pro Hradec Králové v čase 37:02. Východočeský divoch při pořádné mele u brankoviště Komety procpal kotouč za záda Karla Vejmelky a po odpískání branky se hosté mohli radovat. Vztekat se ale začalo domácí mužstvo i publikum. Verdikt sudích nejhůře nesl Tomáš Plekanec, který byl pořádně rozčílený.

"Viděl jsem, že je puk pod brankářem. Píchnul jsem do toho, pak jsem dostal od beka, už jsem to neviděl, ale co říkali kluci, tak si to tam srazil sám," popisoval střelec Smoleňák věrohodně situaci.

Neuběhly ani ne dvě minuty a protivníci byli opět v sobě. Všechno vyvolal zásah holí Martina Zaťoviče do jednoho z hradeckých hráčů. Hromadná šarvátka byla znovu na spadnutí. Většinu však rozhodčí uklidnili tedy kromě pointmakera Komety Petra Holíka a ofenzivního dříče Lukáše Vopelky z Mountfieldu, kteří podobně jako před tím jejich spoluhráči se na sebe vrhli na hrací ploše.

Dramatické utkání se táhlo až do samostatných nájezdů, ve kterých vystřelil vítězství pro hosty obránce Filip Pavlík. Na jeho trefu nedokázal odpovědět ani Plekanec. Bývalý hráč Montrealu v poslední sérii nájezdů nenašel recept na neprůstřelného gólmana Jaroslava Pavelku.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:02. Štencel, 42:59. Malec, 51:27. Malec, 58:57. Zaťovič Hosté: 07:47. Smoleňák, 37:02. Smoleňák, 49:26. Koukal, 52:23. R. Pavlík, . F. Pavlík Sestavy Domácí: Vejmelka (Kašík) – Štencel, O. Němec (A), Gulaši, Schaus, Malec, Bartejs, Barinka – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Hruška, Plekanec, M. Erat – Mallet, L. Čermák (C), Vondráček – R. Zohorna, Süss, Köhler. Hosté: J. Pavelka (Maxwell) – Linhart (A), Zámorský, Cibulskis, Graňák, Rosandić, F. Pavlík, Nedomlel (C) – M. Chalupa, Koukal, Smoleňák – R. Pavlík, Cingel, Vincour – Miškář, Bičevskis, Paulovič – Rákos (A), Dragoun, Vopelka. Rozhodčí Hodek, Petružálek – Brejcha, Jelínek Stadion DRFG arena Návštěva 7458 diváků