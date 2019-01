Galvas o prohře v Libeci: Všichni ví, že se tady hraje nejhůř z celé extraligy | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Liberec - Olomouc: Šmíd s Jelínkem vyšachovali hostující obranu a v poslední minutě zvýšili na 5:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Do Liberce jste přijeli bez několika opor. Hrál tento faktor klíčovou roli?

„Samozřejmě je sestava taková, jaká je... Bohužel s tím nic neuděláme. Doufáme, že hráči, kteří jsou zranění, na tom budou brzy zdravotně lépe a vrátíme se do plné sestavy. Nicméně i tak nás to rozhodně neomezuje v tom, abychom podali kvalitní výkon. Do zápasu jsme vstoupili špatně, soupeři jsme v podstatě hned darovali přesilové hry.“

Už se zdálo, že první část skončí bez branek. Nakonec jste však v závěru inkasovali dvě branky.

„Dva slepené góly domácí nakoply. Věděli jsme, že Liberec v Home Credit Aréně extrémně rychle napadá a tlačí se do brány. Šel si za výhrou víc a spadl mu do branky poté i šťastný gól... Škoda jen, že jsme nedrželi v první třetině se soupeřem krok.“

V čem konkrétně je Liberec na domácím ledě nebezpečný?

„Všichni ví, že v Liberci se hraje asi nejhůř z celé extraligy. Hrozně aktivně napadají a je to proti nim opravdu těžké. Tentokrát jsme domácím ale góly darovali a v tom byla příčina prohry.“

Po vaší brance jste ale ukázali, že Bílé Tygry dokážete přehrávat. Svitlo za stavu 1:4 trochu naděje?

„Naděje je vždy až do poslední chvilky, dokud nezazní siréna, snažíme se hrát. Naděje tedy nějaká byla, ale Liberec hru kontroloval.“

Měl Liberec vůbec nějakou slabinu, které by šlo využít?

„Jelikož jsme měli málo šancí a domácí výborně hráli box v obranném pásmu… Bylo to těžké. Tyto věci by chtělo do příštích zápasů zlepšit. Musíme se víc tlačit do brány. Liberec hrál slušně a vše si pohlídal.“

Jak je vůbec těžké se připravit na zápas, když týmu chybí opory?

„Snažíme se mladým klukům co nejvíc pomoct. Je jedno, kdo naskočí, hlavně ať si navzájem věříme a podporujeme se. To v týmu je, ale bohužel nám zápas prostě nevyšel.“

Malou osobní útěchou může být alespoň vstřelená branka, že?

„Jsem rád za každý gól, který týmu pomůže. Bohužel byl tento spíš takový korigující, tak snad příště pomůžu týmu ještě víc.“

Góly Domácí: 16:21. L. Krenželok, 17:09. L. Hudáček, 29:52. Ševc, 35:38. Birner, 59:24. Šmíd Hosté: 46:12. J. Galvas Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Stříteský, Derner, T. Hanousek, Šmíd (A), Doherty, Ševc, Havlín – Valský, L. Hudáček, Birner – Lenc, Filippi, M. Kvapil – Ordoš, P. Jelínek (C), L. Krenželok – M. Zachar, Redenbach, J. Vlach. Hosté: Lukáš (Hasala) – Staněk, Jaroměřský, J. Galvas, Ondrušek (A), Švrček, Rutar – Jergl, J. Knotek (A), Ostřížek – Handl, Strapáč, Burian – V. Tomeček, Kolouch, Holec – Mráz, Skladaný (C). Rozhodčí Jeřábek, Veselý – Gerát, Hynek Stadion Home Credit Arena, Liberec