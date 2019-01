Vítkovice tleskaly odvážným policistům, otočce v derby i hattricku | iSport.cz

Nevyráběli speciální sadu dresů, ale poselství bylo jasné. Vítkovičtí vzdávali hold policii. Před elektrizujícím derby s Třincem také přímo na ledě přebírali podpraporčíci Pavel Brabec a Jan Rzepiel od zástupců klubu a ředitele moravskoslezské policie Tomáše Kužela ocenění za odvážný čin.

Skočili do plamenů a kouře

„Vážíme si každé zásadní pomoci, která přijde v kritické chvíli a vede k záchraně lidského života, či zdraví,“ děkoval policistům Kužel. „Prokázali jste značnou odvahu a je symbolické, že můžete být ocenění zrovna před tímto zápasem. Je to moravskoslezské derby a my jsme moravskoslezská policie.“

Ocenění policisté těsně před Vánocemi zachránili šedesátiletého muže a čtyřiaosmdesátiletou ženu z hořícího domu. „Celý prostor byl již značně zakouřený, orientace svízelná, ale věděli jsme, že se někde v tom místě nachází člověk,“ popisovali Brabec a Rzepiel svůj pohotový zákrok. „Propátrávali jsme prostor, vidět nebylo, muže se nám podařilo nalézt a vynesli jsme ho ven. Do domu jsme se pak hned vrátili, pomohli čtyřiaosmdesátileté seniorce a evakuovali další obyvatele.“

Podpraporčík Jan Rzepiel podobně zasáhl už podruhé. Pomáhal i při požáru v Moravské Ostravě v roce 2017. S kolegy tehdy před příjezdem hasičů zachránili osm osob včetně dítěte. V rámci slavnostní akce moravskoslezské policie za to byl oceněný titulem „Policista roku 2017“ v kategorii „čin roku“.

„Nejsme první v republice, ani v extralize, kdo takovou akci pořádá, ale vyzdvihnout práci naší policie je důležité a přínosné,“ vysvětloval prezident vítkovického klubu Petr Handl. „Jsme rádi, že jsme mohli vzdát poctu příslušníkům, kteří jsou i za nás schopni nasadit vlastní životy.“

Tybor sází vítězné góly

Hokejisté nezůstali pozadu. Heroicky otočili zápas s Třincem a necelých 24 hodin poté rozprášili Karlovy Vary. Hattrickem, svým prvním v extralize, se během necelých osmnácti minut blýsknul Radoslav Tybor. „Je to pěkný pocit dát v půlce zápasu hattrick, ale já jsem hlavně rád, že jsem těmi góly mohl pomoct týmu. Po těžkém víkendu jsou to pro nás důležité body,“ radoval se Tybor.

V aktuální sezoně už nasázel patnáct branek, pět z toho bylo vítězných. Všechny v základní hrací době. V tom je Tybor v extralize nejlepší. Pět vítězných gólů mají také litvínovský Viktor Hübl a liberecký Libor Hudáček, ovšem ti si jednu z výher připsali v prodloužení.

Tybor věří, že si Vítkovice uhájí výbornou domácí bilanci. Před vlastními fanoušky vyhrály šestkrát za sebou. Sérii chtějí uhájit i v pátek proti Kometě, která je připravená se svými fanoušky zaplavit Ostravar Arenu. „Zatím nám to doma šlape. Doufám, že to tak bude pokračovat,“ věří Tybor.

Pro tým Jakuba Petra a Pavla Trnky to rozhodně bude další výzva. Mistrovskou Kometu totiž osm zápasů v řadě za sebou (včetně play off 2018) porazit nedokázal. „Blíží se konec sezony a my hlavně musíme odehrát každý zápas naplno jako by šlo o play off. Abychom se v tabulce udrželi tam, kde jsme,“ dodal bojovně Tybor.