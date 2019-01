Hradecký brankář Pavelka: Pardubic je mi líto, Liberec někdy moc brečí | iSport.cz

Je odchovancem hradeckého hokeje, v áčku se poprvé objevil v sezoně 2014/15. Po dalším otrkání se v první lize (Litoměřice, Vsetín) vytvořil v aktuální sezoně vyrovnanou dvojici s Brandonem Maxwellem. „Zatím si myslím, že oba podáváme slušné výkony,“ napsal v jedné z odpovědí. Jak si s excentrickým Američanem rozumí? „Anglicky docela umím, takže v pohodě. Čekal jsem to horší,“ dodal se smíchem.

V Hradci je spokojený. „Je to krásné město a už tu pár let žiju. Taková srdcovka,“ uvedl Pavelka, který v sezoně naskočil do 17 zápasů a vychytal 11 výher. Hodně chválí i fanoušky, kteří při zápasech umí vytvořit fantastickou atmosféru. Jak si užívá, když celý kotel řve jeho jméno? „To je ten nejlepší pocit. Posledně mě vyvolával snad celý zimák, to bylo snad poprvé, měl jsem z toho až husinu.“

Pár otázek mířilo i směrem k obrovské krizi největšího rivala z Pardubic. „Je mi to líto, takovou krizi bych nepřál nikomu…“ soucítí Pavelka. Že by někdy v budoucnu za Dynamo chytal, úplně nevylučuje. „Pardubice mám svým způsobem rád, takže nikdy neříkej nikdy. Jako malej jsem jim fandil a jezdil se na ně dívat. Teď proti nim hraju. Pamatuju si, jak jsem se díval na Petra Sýkoru a teď na mě pálí. Derby jsou neskutečný zážitek pro mě a pro lidi.“

Brankář Hradce Jaroslav Pavelka ukázal fanouškům kabinu i trénink

V Hradci mu po sezoně končí smlouva. „Jsem Hradečák, jsem tady od 7. třídy, mám to tu rád. V extralize jsem ještě kromě Hradce nikde nechytal. Tak uvidíme, co přinesou následující měsíce,“ zmínil rodák ze Dvora Králové nad Labem.

Vrátil se i k nedělní ostré bitvě proti Liberci, ve které chytal jeho parťák Maxwell. Organizace Bílých Tygrů se mu líbí, neodpustil si ale mírné rýpnutí. „Mají to dobře propracované, ale někdy moc brečí.“

Pavelka prozradil i osobní perličky jako jeho rituál, nebo že za jeden ročník spotřebuje 20-30 hokejek. „Tak deset rozdám fanouškům,“ dodal. A jaké to je, když dostane pukem do masky? „Myslím na to, kam se puk odrazil a co se děje. A chvíli ti zvoní v uších,“ uvedl. Kromě toho jmenoval i nejlepší brankáře extraligy. „Všichni jsou dobří, jinak by tam nebyli. Mně se líbí Patrik Bartošák, Šimon Hrubec a já,“ přidal se smějícími se smajlíky.

Pár dotazů mířilo i na jeho vztah k fotbalu. „Sleduju ho, v rodině mám fotbalistu Petra Schwarze, takže fandím hlavně jemu. Jinak hraju rád FIFU na playstationu. A fandím Tottenhamu,“ prozradil i oblíbený tým. Ve volbě mezi Spartou a Slavií nevybral nikoho, ale Plzeň.

Mountfield HK - Třinec: Pavelka čaroval a i přes dvojnásobné oslabení udržel čisté konto

Mountfield HK - Plzeň: Skvělý zákrok! Pavelka vychytal v obrovské šanci Kindla