Bartošák: Četl jsem, že jsme ve všem nejhorší. Asi to nebude pravda | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Vítkovice - Liberec 2:1 sn. Nelítostný souboj skončil po osmé sérii šťastněji pro domácí VŠECHNA VIDEA ZDE

Doma jste vyhráli devět zápasů za sebou, porazili jste mimo jiné Plzeň (2:1), Třinec (3:2), Kometu Brno (4:1) a teď i Liberec. Je to důkaz, že můžete hrát i s těmi nejlepšími?

„Přesně, je to důkaz, že můžeme hrát i s těmi nejlepšími. Můžeme s nimi hrát, můžeme je porazit, můžeme je porážet. Tedy pokud budeme hrát hru, kterou předvádíme v posledních zápasech. I když jsem četl na hokej.cz, že jsme ve všem suverénně nejhorší. (podle pokročilých statistik patří Vítkovice k průměru, protože soupeři je přestřílí a mají víc šancí z nebezpečnějších prostorů). Tak asi to nebude úplně pravda.“

Ve třetí třetině vás Liberec ale hodně zatlačil a byli jste dost pod tlakem...

„Je to tak, tlačili nás hodně. Ale střeleckých pokusů hodně neměli, to bych zase neřekl. Rotovali hodně kolem brány a snažili se vytvářet si šance. Když už si je vypracovali, byli o to nebezpečnější. Nebyl to takový zápas, jako jsme hráli pár týdnů zpátky proti Zlínu, ti to na mě házeli odevšad. Liberečtí se spíše snažili vytvářet si tutovky. Možná i proto tam asi nebylo tolik střel z jejich strany. Když už ty šance byly, byly hodně nebezpečné.“

Gól jste dostali pouze v oslabení, jak jste jej viděl?

„Víme, že jsou silní v přesilovkách a umí v nich góly dávat. Totožný gól dali i Třinci asi dvě minuty před koncem někdy minulý týden. Věděli jsme, že to tak hrají, i jsme se na to připravovali, bohužel jsme si to nepokryli, jak bychom měli. Ukázali, že přesilovky mají tam, kde mají.“

Nicméně hra vašeho týmu do obrany byla asi na jiném stupni, než proti Olomouci, souhlasíte?

„Byla o dost preciznější! Jak jsem pak četl, s Olomoucí to byl den otevřených dveří. Navíc my jsme tam s Danem (Dolejšem) a Braněm (Konrádem) předvedli slušné výkony. Bylo to o poznání lepší.“

Opět se proti vám trefil hráč s vítkovickou minulostí, tentokrát Marek Kvapil.

„Je to tak, Kolouch měl 2+2, Baranka 1+0, Kvapil 1+0... Přijde mi, že koho odsud pošleme pryč, tak nevím jestli se na nás nahecuje o to více? Nebo jestli se jim jen se štěstím proti nám daří? Zatím jim to jde, ale snad jim v play off ukážeme, proč se do našeho týmu už nevešli.“

Jaké pro vás byly souboje s Kvapilem v nájezdech? Při prvním vás vykoupal, pak jste mu dva chytil.

„Spíše jsem to bral jako výzvu, protože všichni víme, jak má šikovné ruce a jak si umí rozhýbat gólmana. Tohle ukázal u toho prvního nájezdu. Ukázal, co umí s hokejkou. Ale pak už jsem to bral jako výzvu, abych sérii vyrovnal. A když jel potřetí, tak jsem chtěl sérii vyhrát, což se mi i podařilo. I díky tomu jsme měli šanci dále pokračovat a získat ten druhý bod pro nás.“

SESTŘIH: Vítkovice - Liberec 2:1 sn. Nelítostný souboj skončil po osmé sérii šťastněji pro domácí 720p 360p REKLAMA