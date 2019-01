Růžička vytáhl další talent. Na jména nekoukám, dohraju i Plekance, ví Gut | iSport.cz

Po Janu Myšákovi, Tobiáši Handlovi a Janu Bednářovi se začíná v extralize prosazovat další hráč ročníku 2002. Počítáte dobře, občanku mají v peněžence něco málo přes rok, ale to jim nebrání ukázat na ledě drzost a hokejové dovednosti.

Kapitán reprezentační sedmnáctky Michal Gut se poprvé představil na extraligové scéně v neděli proti Olomouci, důvěru trenéra Růžičky pak dostal i pro úterní duel proti Kometě. V týmu zdecimovaném zdravotními neduhy vynikl proti obhájci titulu možná víc, než kdo čekal.

„Na jména se na ledě nedívám. Nechci z nich mít respekt,“ vysvětloval, kde vzal v první třetině odvahu k sólu z vlastního obranného pásma. Leoš Čermák, Bedřich Köhler, Dalimil Mikyska a Jan Štencel se postupně natahovali hokejkami po puku. Marně, šestnáctiletý útočník se dostal až ke střele, která však gólem neskončila.

„Chtěl jsem se hlavně ukázat, stejně jako v neděli proti Olomouci. Abych byl vidět na kotouči i v soubojích, abych sežral kotouč a řekl si o místo. Škoda, že to tam nespadlo, už to bylo blízko. Snad dostanu ještě šanci a spadne to tam,“ říká odhodlaně Gut, který proti Kometě strávil na ledě 14 minut a 25 vteřin.

Sebevědomí pak předvedl ve zbytku utkání ještě několikrát. „Snažím se být na ledě dravej, tam chci být vidět. Ale v životě… nevím, jestli jsem takový i mimo led,“ dumal už v civilu, když vycházel ze šatny.

Na ledě to však platí, chomutovský talent ukázal, že umí vystrčit růžky i bez puku. „Dohrál jsem tam toho Štencla, ten nějak ohnal a něco po mně křičel,“ usmíval se Gut. „Ale snažil jsem se to nevnímat. I když je to třeba Tomáš Plekanec nebo někdo z mladých, tak ho dohraju, když můžu.“

Právě s bývalým útočníkem Montrealu se Gut potkal hned několikrát, sám totiž také hraje na postu středního útočníka. „Na buly je výborný,“ uznal mladík. „Koukám se na všechny centry, jak hrají buly, i na něj. Odehrál jich o tisíce víc než já. Když to jednou dotáhnu tak daleko, jako on nebo ostatní centři, co tam byli, tak snad budu na buly stejně dobrý.“

Předpoklady k úspěšné kariéře Gut má, záleží jen na něm. Ještě před odchodem z Chomutova sledoval v Kadani, odkud pochází, Ondřeje a Davida Kaše. První jmenovaný se nastálo uchytil v kádru Anaheimu, druhý bojuje na farmě Philadelphie. Cesta hodná následování by tu tedy byla.

Ještě blíže však má k jiné bratrské dvojici pocházející z Kadaně, je totiž příbuzný s Františkem a Štěpánem Lukešovými. „Jo, jsme rodina. Sice asi přes pátý koleno, ale scházíme se u strejdy na baráku a povídáme si o hokeji,“ vypráví Gut.

Zkušenosti, které nabral při rodinných sešlostech, teď může sám prodat v extralize, kam ho při rozsáhlé marodce Chomutova vytáhl minulý týden Vladimír Růžička. „Pan Růžička se ke mně i ke všem mladým klukům chová dobře, hrozně nám pomáhá, s námi juniory chodí na tréninky. Snaží se nám pomáhat, jak v taktice, tak v dovednostních činnostech,“ chválí si přístup zkušeného kouče. „Jasně, taky zařve, ale to jako trenér musí mít.“

Co pak? Ze zvýšeného hlasu Gut rozklepaná kolena nemá. „Dávám pozor, když zakřičí, protože tím mi vlastně radí, co mám dělat. Hlavně on za deset minut vůbec neví, že vám něco řekl, že na vás křičel,“ vypráví.

K srdci si však bere i slova zkušených spoluhráčů, mezi něž patří i Radek Duda. Dříve vyhlášený bouřlivák se netají tím, že chce mladým hráčům předávat zkušenosti, za což si ho při společném angažmá v Litvínově chválil i Kristian Reichel.

„Dudák je výbornej kluk, má hodně zkušeností. A na to, kolik mu je… teda nechci říkat, že je starej,“ zarazí se na chvíli o 24 let mladší Gut, „ale na to, kolik mu je, se chová jako profesionál. Mně se snaží hrozně moc radit, pomáhá mi v zápase, abych nebyl nervózní a dostal se do toho. Je to super kluk.“

I z toho, jak otevřeně se rozvypráví, cítíte, že se zapadnutím do kabiny A-týmu neměl šestnáctiletý útočník problém. A najdou se i společná témata, po cestě do Brna přišla například řeč na seriál Most!, který od začátku ledna vysílá Česká televize a který pojednává o stejnojmenném městě ležícím nedaleko Chomutova.

„Jo, kluci se o tom v autobuse bavili. Já jsem viděl v pondělí první díl a taky jsem se zasmál,“ vypráví Gut, který na severu Čech od dětství vyrůstá, a má tak možnost srovnání. Je realita stejná jako seriál? „Já myslím, že to sedí. Všechno ne, ale něco pravdy tam je,“ přiznává s úsměvem.