Chomutov žije! Peníze pro hráče přijdou v pátek. Od patriotů | iSport.cz

Ještě v úterý večer po debaklu v Brně 1:7 útočník Radek Duda v emotivním projevu vykládal, jak je všechno na levačku. „Kluci nemají ani na jídlo, je to tady jako mor, co se rozlézá všude kolem… Ostuda!“ hřímal. (Celý rozhovor čtěte ZDE>>>)

Po středečních schůzkách už to vypadá, že se Chomutov vypotácí z bryndy. Podle vyjádření čtyřicetiletého veterána kabina uvěřila čerstvým zárukám výkonného ředitele klubu Stanislava Mikšovice.

„Máme po mítinku, určili jsme si pravidla, jak dál. Teď už jde jen o to, aby byly nahoře splněny a nezůstalo jako doposud u planých slov. Všichni však věříme, že to dobře dopadne. Musím říci, že Standa Mikšovic odvedl výbornou práci. Oslovil chomutovské patrioty, místní srdcaře, který si tenhle problém vzali pod křídla a snaží se ho vyřešit. Jde o lidi, co nechtějí, aby hokej v Chomutově umřel,“ prohlásil Duda pro iSport.cz.

Jak to má tedy v příštích dnech vypadat s tokem financí do kabiny Pirátů?

„Do pátku má přijít jedna celá výplata, kabina odsouhlasila, říkejme tomu, splátkový kalendář. V únoru přijdou další peníze, v březnu a následně v dubnu pak největší obnosy částek, které by měly celý problém z velké míry vyřešit, odstranit. Ve vzduchu by pak měla zbývat ještě jedna měsíční výplata, zatím jsme se domluvili, že ji nebudeme řešit, ale máme ujištění Standy Mikšovice, že udělá vše pro to, aby dluhy vůči hráčům byly uhrazeny kompletně.“

Sám jsem se ptal, jestli jsem nepřestřelil, říká Duda

V posledních dnech byla na týmu Pirátů znát letargie, tým v minulém týdnu otrávilo zjištění, že i další slib o dodávce dlužných financí se neproměnil v realitu. Chomutov prohrál čtyřikrát v řadě, debakl na Kometě byl poslední kapkou.

Teď už by mělo být lépe. „Atmosféra se uklidňuje,“ potvrdil Duda. „Dík patří i hráčské asociaci, která se do případu vložila a pořád ho řeší. Situace byla velmi vyhrocená, z dnešních jednání mám však výborný pocit. Patrioti, kteří s klubem žili iks let, tak těm patří velký dík nás hráčů. Klobouk dolů. Pro nás to znamená velkou motivaci za tyto lidi na ledě bouchat,“ netají druhý nejproduktivnější útočník.

Ten je rád, že v chomutovské kabině konečně snad uvidí spokojenější tváře. „Vidět mladé kluky, že si nemohou nic koupit, přitom tomu, aby se dostali až sem, tolik obětovali, je pro mě hrozně těžký. Něco jsem řekl do novin, až jsem se sám sebe ptal, jestli jsem nepřestřelil, ale víte, musíte se prát o dobrou věc všemi prostředky. Vždycky jsem byl týmový hráč, vyrůstal jsem v paneláku, dlouho jsem měl jedno velký hovno… Vím, jak se kluk cítí, když peníze nemá. A v naší situaci v Chomutově potřebujeme každého hráče, každého člena realizačního týmu na stejné vlně, abychom všichni šli jedním směrem. Mít čistou hlavu na práci a neřešit rušící okolní vlivy…“ uzavřel Duda emotivně.