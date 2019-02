Dvoustý zápas, gól a hořká prohra s Plzní. Škoda, mrzí to, hlesl Zdráhal | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Plzeň - Vítkovice: Zdráhal rychlou dorážkou vyrovnal už po 33 vteřinách, 1:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

V Plzni jste sahali po bodech, nakonec ale rozhodl gól z 58. minuty po vyloučení za hru v šesti. Jak moc to mrzí?

„Bohužel. Přežili jsme druhou třetinu, kde měli dost šancí. Ve třetí jsme jim ale byli vyrovnaným soupeřem. Byl by to pro nás zlatý bod. Smolná přesilovka ale nakonec rozhodla, Plzeň ukázala, že má skvělé hráče schopné tohle rozhodnout. Škoda.“

Jak těžké je hrát proti aktuálně asi nejnabitějšímu týmu extraligy?

„Je to těžké, hráče mají hlavně do útoku výborné. Dvě třetiny jsme jim ale byli vyrovnaným soupeřem. Měli jsme nějaké šance. Mrzí mě to, protože body teď potřebujeme jako sůl.“

Trápí vás hlavně koncovka. Poslední tři zápasy, celkem jen tři vstřelené góly. Čím to?

„Šancí máme dost, říkáte správně, že nás trápí hlavně ta koncovka. Nedokážeme využít ani přesilovky, nestřílíme v nich.“

Vy sám jste mohl dát Plzni klidně čtyři góly. Po trefě z 9. minuty jste měl další tutovky, trefil jste i tyčku.

„Jak říkám, zase ta koncovka. Šancí jsem měl fakt dost, nevyšlo to.“

Jedním gólem jste si aspoň osladil jubilejní dvoustý extraligový zápas.

„Já měl dneska dvoustý zápas? Vidíte, to ani nevím.“

Třeba dostanete příští domácí zápas před utkáním památeční dres.

(smích) „Tak to nevím, to se snad dává až s vyššími čísly. Uvidíme. Samozřejmě mě to ale těší, jsem rád, že můžu v lize nastupovat a doufám, že těch startů ještě pár přibude.“

Letos jste prakticky stabilním členem reprezentace. Jak moc vám roste sebevědomí? Připadá mi, že si toho teď v zápasech dovolíte mnohem víc.

„Je fakt, že sebevědomí vám v takových chvílích roste. V klubu dostávám větší ice time, role se trochu změnila. Těší mě to. Snažím se to vracet góly, zatím se to snad daří.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:31. Pulpán, 25:44. Indrák, 57:25. Jan Kovář, 59:59. Gulaš Hosté: 08:04. P. Zdráhal, 41:43. D. Květoň Sestavy Domácí: Frodl (Miltchakov) – Pulpán, Vráblík, Moravčík, L. Kaňák, P. Hořava, Allen – Pour, Jan Kovář (A), Gulaš (C) – Straka, Kodýtek, Eberle – V. Němec, Preisinger, D. Kindl – Kantner, Nedorost, Indrák (A) – Kolda. Hosté: Dolejš (Piták) – Výtisk (A), Trška, Šidlík, Gregorc, D. Krenželok, Hrabal, Mrázek – Olesz (C), Lev, Dej – Schleiss, O. Roman, Tybor – D. Květoň, Poletín, Szturc (A) – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal. Rozhodčí Jeřábek, Petružálek – Gerát, Hynek Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 5901 diváků