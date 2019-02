Samé výhry? Raději bych před play off krizičku, překvapil kouč Plzně | iSport.cz

Plzeňský válec po příchodu Jana Kováře dál nemilosrdně drtí prakticky všechno, co se mu postaví do cesty. Nefičí pořád na maximální výkon, občas zvolní. Jako včera, kdy měli proti Vítkovicím k bodové ztrátě blízko. Nakonec ale právě Kovář sebral všechny body pro škodovku (4:2). Indiáni tak vyhráli desáté z posledních 11 utkání. „Před play off by nám ale možná pomohla nějaká menší krizička,“ zaskočil asistent trenéra Plzně Jiří Hanzlík