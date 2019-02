Pokladník Szturc zazářil hattrickem: Jako správný účetní si to pohlídám | iSport.cz

Hattrickem stylově oslavil svůj jubilejní zápas číslo 550. V elitní soutěži hraje Szturc od sezony 2007/08, všechny duely odehrál za Vítkovice. Tři góly dal poprvé před sedmi lety Spartě (3:2 po nájezdech). Dva ze hry, třetí byl vítězný nájezd. „Zdenda (Janiurek, manažer komunikace) už mi hlásil, že pan Záruba v televizi říkal, že jde o první hattrick ze hry, ale pro mě je druhý. Nepočítá se, jestli ten první byl z rozhodujícího nájezdu. Těší mě stejně.“

Radost měl i z několika kšiltovek, které přilétly na led. Když při vlastním oslabení ujel a zvyšoval na 7:0, v euforii je tam naházeli fandové z ochozů. „Pan Janda (časoměřič) mi je přinesl. Jo, potěšilo to. Donesl mi i puk, ale abych pravdu řekl, já na to moc nejsem. Nemám ani puk, kterým jsem dal první nebo stý gól vystavený doma. Mám je tady v kabině, doma pro ně žádné místo hledat nebudu. Já na to nějak nejsem.“

SESTŘIH: Vítkovice - Chomutov 9:1. Debakl Pirátů řídil hattrickem Szturc 720p 360p REKLAMA

Když dostal Szturc otázku, jakou taxu si coby pokladník za hattrick vypíše, jen se pousmál. „Správný účetní si to pohlídá,“ usmíval se. „Ale ne, rád dám do kasy. Tohle se nedělá, abych s tím, nějak úřadoval.“

Gólů mohl dát Szturc ještě víc. Měl několik dalších šancí. V jedné vyložené například přihrával ještě Poletínovi. „To je přesně ono, měl bych to střílet,“ kál se. „To byla pič***na. Pardon, blbost. Protože bek tam byl sám před brankou a přihrávku čekal. To asi nemělo šanci na úspěch. Ale já prostě jsem takový, máte tři góly, vidíte tam kamaráda, spoluhráče, tak chcete, ať se zvedne. Každému gól pomůže. Vyřešil jsem to blbě.“

Ani k trestnému střílení se v 50. minutě Roman Szturc netlačil. Trenéři už to za stavu 8:0 nechali na hráčích, jel Radoslav Tybor, který byl faulovaný. Nedal. „Kluci mě vybízeli, ale trenér to neurčoval a ani by se to nehodilo. Abych šel za tohoto stavu místo hráče, který si nájezd vybojoval. Nešel bych.“

Co Szturce mrzelo, byla slabší návštěva. Nakládačku s Chomutovem sledovalo 3723 diváků. „On to asi nebyl tak atraktivní soupeř, ale mrzí to, že jsme hráli čtyři zápasy venku. Po tak dlouhé době mohlo přijít více lidí. Ale to je klasika, šetří se na páteční derby s Třincem. To zase, věřím, bude vyprodáno. Lidi, co byli, fandili super, bylo je slyšet. Jsme rádi za každého, kdo přišel.“

Vítkovice - Chomutov: Szturc v samostatném úniku zkompletoval hattrick, 7:0 720p 360p REKLAMA

Vítkovice - Chomutov: Szturc přes obránce nadvakrát prostřelil Peterse, 2:0 720p 360p REKLAMA

Vítkovice - Chomutov: Szturc tečoval dělovku Výtiska a puk skončil za Petersem, 1:0 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:26. Szturc, 03:16. Szturc, 03:42. Lev, 12:53. Schleiss, 26:46. Trška, 35:01. Tybor, 37:20. Szturc, 47:46. P. Zdráhal, 50:01. Olesz Hosté: 51:08. Tomica Sestavy Domácí: Dolejš (Piták) – Výtisk (A), Trška, Šidlík, Gregorc, D. Krenželok, Hrabal, Černý – Olesz (C), Lev, Dej – Schleiss, O. Roman, Tybor – D. Květoň, Poletín, Szturc (A) – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal. Hosté: Peters (4. Pavlát) – Trefný, Knot, L. Kovář, Buchtela, Dietz, Blaha, D. Zeman – Sklenář, V. Růžička (A), Duda – Tomica (C), Vantuch, Klhůfek – Koblasa, Raška I, J. Stránský – Marjamäki, Chlouba, J. Havel. Rozhodčí Šír, Kika – Lederer, Polák Stadion Ostravar aréna Návštěva 3 723 diváků