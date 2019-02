Tyhle útoky vám zatopí! TOP 5 nejúdernějších formací v extralize | iSport.cz

Hokejisté Plzně se radují z gólu v duelu v Boleslavi: zleva Allen Conor, Jakub Pour, Jan Kovář, Milan Gulaš a Michal Moravčík • FOTO: Michal Beránek (Sport) Obávaní, nadprůměrní, rozdíloví. Hráčů v extralize, kteří by dominovali při každém střídání, není moc, několik se jich na soupiskách však přece jen najde. Není náhodou, že kolem nich bývají často vytvářeny neujúdernější týmové formace. Jak vypadají vůbec ty nejlepší extraligové lajny?

1. Pour - Kovář - Gulaš Od chvíle, co se Jan Kovář vrátil do extraligy, se z Plzně pomalu začal stávat obr. Ano, měla dobré hráče. Ano, zajímavé útočníky. Ano, Milana Gulaše. Ale chyběl výjimečně nadaný centr. Kovář je génius utajené nahrávky, plus dovede vyhrát klíčové vhazování. Tým zlepšil. Konkurz k dvojici G+K vyhrál Jakub Pour, dvacetiletý talent s dobrou střelou. První útok Plzně je ozdobou soutěže.

2. Ordoš - Filippi - Kvapil Kdyby v Liberci zůstal Michal Bulíř, možná to byla jednička našeho žebříčku. Měl životní formu, držel si průměr gólu na zápas. Ovšem i bez něj jde o silnou úderku. Marek Kvapil je zbraň hromadného ničení, jen ji musí trenér umět dobře zamířit, a Tomáš Filippi je možná jedním z nejpodceňovanějších hráčů v Česku, dobře brání, je silný v kombinaci. Jakuba Valského nahradil Jan Ordoš.

3. Zaťovič - Holík - Mueller Kometa není zrovna ofenzivní mašina. Ale když jsou tihle tři spolu? Celkem solidní šance, že přijdou na recept, jak udělat díru do soupeřovy obrany. Peter Mueller je momentálně nemocný, ale on je zámořské kladivo, které dává góly. Petr Holík v Brně zase zázračně ožil a stačí, když položíte hokejku na led blízko k bráně, on ji přesně najde. A pracovitý Martin Zaťovič je pojivo, které umí všechno. Kometu trápí nedostatek centrů. Pokud se některý z nich zraní, bude zle