Upřímný Pech: Dva body jsou ztráta, kalich hořkosti pijeme do dna | iSport.cz

Proč to proti Energii nevyšlo za tři body?

„Měli jsme hromadu šancí, ale bohužel nám není přáno. Vedeme, dáme si vlastní gól… ten kalich hořkosti si prostě vypíjíme až do dna. Musíme prostě bojovat až do konce. Bohužel místo toho, abychom doma Vary přejeli, tak se s něma trápíme. Hokej je o gólech, my měli příležitostí extrémně moc, ale dali jsme jich málo. Jsme zbrklí, jim navíc skvěle mladý brankář Bednář.“

Takže nad radostí z dvoubodové výhry převažuje zklamání ze ztráty bodu?

„Ano, jsem zklamaný. Kdyby to bylo vyrovnané utkání, tak neřeknu nic a bral bych dva body. Hrálo se ale na jednu stranu. Měli jsme hned odskočit na rozdíl tří, čtyř gólů a bylo by hotovo. Takhle jsme se trápili až do konce. Aspoň, že jsme vzali ten druhý bod v nájezdech. Uvidíme, jestli to v konečném součtu bude stačit, nebo ne.“

Jak se na nedělní přímý duel o desítku s Litvínovem naladit? Bude to už jako zápas play off?

„Pro nás je každý zápas jako play off, už snad pět kol dozadu. Hrajeme o bytí a nebytí. Mohli jsme pomýšlet na šestku, nezvládli jsme ale tři zápasy v řadě a teď se strachujeme o desítku. Rozdáme si to s Litvínovem napřímo a uvidíme, co z toho bude. Nesmíme se bát, musíme bruslit a konečně dávat šance.“

Jste aspoň rád, že si to rozdáte spolu takhle napřímo a nemusíte spoléhat na pomoc někoho jiného?

„Já bych byl nejšťastnější, kdybychom si to uhráli už dávno. Měli jsme sezonu dobře rozehranou, ale pak to šlo strmě dolů, letěli jsme tabulkou. I když jsme třeba pár zápasů hráli skvěle, další jsme prohráli a zase spadli do té bídy. Je asi spravedlivé, že si to teď s Litvínovem takhle dáme.“

Čím to je, že nejste schopní své šance proměňovat? Už proti Třinci jste jich ve středu měli spoustu.

„To jo, ale jsou to dva zápasy. Jinak spíš celou sezonu taháme za kratší konec a šancí si moc nevytváříme. Dneska i proti Třinci… Asi je to o hlavě, chybí nám klid na hokejkách. Když se na začátku sezony dařilo a otáčeli jsme zápasy, každý se cítil po psychické stránce v pohodě. I když jsme nedávali nějak extra moc gólů, stačilo to, vyhrávali jsme. Když jsme ale začali padat dolů, přišla nervozita. Víme, že hokej hrát umíme, ale hlava dělá strašně moc. Doufám, že jsme se dneska aspoň trochu nakopli, i když nás teda Vary hodně nechaly. Je ale důležité, že jsme si vytvořili fakt hodně šancí, od toho se musíme odrazit.“