Výtisk: Po našich chybách šel zápas do kytek. V boji o šestku necháme vše! | iSport.cz

Z průběžného umístění na páté figuře bylo hnedle sedmé místo, tedy první nepostupová pozice do čtvrtfinále a hodně blbá nálada ve vítkovickém táboře. Nebylo to prvně, co Petrovi chráněnci zbytečně až hloupě přišli o náskok, před týdnem se doma položili v derby Třinci 3:4, ačkoli vedli 3:0…

Takže další ťafka a nahlodaná sebedůvěra. „Je to škoda, protože 55 minut jsme hráli perfektní hokej, ale po chybě jsme dostali na 1:1, bohužel vzápětí na 2:1. Je to pro nás hodně kruté, ale bohužel, takový je hokej, jedeme s prázdnou domů. Co k tomu dodat… Tolik dřiny, 55 minut paráda a pak nemáme nic. Když to řeknu sprostě, je nám hovno platný, že jsme byli dlouho dobří,“ povzdechl si zkušený obránce Jan Výtisk, jenž se přimotal ke srovnávací trefě Jakuba Orsavy.

Už to opravdu vypadalo, že Vítkovice zlomí zoufalou výsledkovou bilanci z venkovních kluzišť, na nichž letos ještě nevyhráli… Nikoli, následovala porážka č. 7. „Fakt jsme hráli celou dobu to, co jsme měli hrát. Byli jsme lepší, Kometu jsme nepouštěli do vyložených šancí, ale po dvou chybách to bylo 2:1 a pak už to Kometa k ničemu nepustila, na to má dostatečně zkušený mančaft. Těžko se hledají slova. Tři body jsme mohli urvat, ale nemáme nic,“ deptalo Výtiska.

S jeho parťákem z brankoviště Patrikem Bartošákem po bitvě cloumaly emoce, vztek šel ven, hůl se proletěla, vzduchem létal silná slova. Ovšem nebylo divu.

Kometa Brno - Vítkovice: Bartošák naštvaně mrštil maskou o led

„Nedivím se,“ reagoval Výtisk. „Držel nás celý zápas, chytal skvěle, pak uděláme chyby a zápas jde do kytek. Pět minut scházelo, abychom brali všechno, a nemáme nic. Já se mu nedivím, žere ho to. Stejně jako to žere každého z nás.“

Páteční večer byl pro ostravskou partu hodně těžký, takový zážitek z hlavy hned tak nevymažete. Ale marná sláva, už v neděli se jde do práce znovu. A další pochybení si Vítkovice nemohou dovolit. Proti čtvrtému Mountfieldu musí bodovat, ideálně vyhrát, aby si spravily psychiku a vrátily se pro vstupenku do čtvrtfinále, kam určitě patří. Do konce zbývají už jen tři kola. „V sobotu potrénujeme a v neděli máme Hradec. Nemůžeme se z toho teď posrat, máme tři zápasy, abychom tam nechali všechno a šestku urvali. Sere nás to, mrzí to, ale musíme jít dál,“ pravil Výtisk lidově a odhodlaně zároveň.

Jeden z lídrů týmu a možná nejoblíbenější hráč u veřejnosti mocně doufá, že si vítkovický fanoušek najde cestu do arény a nezůstane u online přenosu na telefonu. Příznivec ostravského hokeje je docela specifický, ne vždy se mu chce podpořit tým, když to zrovna nejvíc potřebuje. „Doufám, že nás lidi přijdou podpořit, povzbudit, a že jich přijde hodně,“ věří Výtisk. „Nám nic jiného nám nezbývá, než bodovat, ideálně urvat ten zápas a udržet se na dostřel šestky…“

Na tu schází Vítkovicím bod na Olomouc.