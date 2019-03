ONLINE: Sparta skolila Litvínov 5:3 a uhájila desítku. Plzeň - Třinec 1:1 | iSport.cz

Rozhodčí museli zasáhnout do šarvátky mezi sparťanem Tomášem Dvořákem a Michalem Trávníčkem z Litvínova • Michal Beránek / Sport

Sparťan Lukáš Rousek se snažil překonat brankáře Litvínova Jaroslava Januse, byl však sražen do branky • ČTK

Sparťan Lukáš Rousek byl zatlačen do branky • Michal Beránek / Sport

Liberecký gólman Roman Will ve speciálním dresu se snaží zpracovat puk • ČTK

ONLINE | Domácí pevnost ve veledůležité bitvě uhájili. Hokejisté Sparty porazili v 50. kole Tipsport extraligy Litvínov 5:3 a upevnili si tak 10. místo zaručující účast v předkole play off. Severočeši mají nyní na Pražany pětibodovou ztrátu a naději na vyřazovací část už nemá ve svých rukou. Mladá Boleslav porazila Zlín 3:1 a urvala tak na úkor Beranů osmé místo. Předposlední Chomutov nezvládl souboj s Karlovými Vary a po porážce 1:2 v prodloužení bere jen bod. Vedoucí Liberec obhajuje prvenství proti Kometě. Vítkovice se pokouší o návrat do elitní šestky proti Hradci Králové. Plzeň hostí třinecké Oceláře. Olomouc by si ráda upevnila pozici na šesté příčce proti posledním Pardubicím. ONLINE přenosy zápasů sledujte na iSport.cz.